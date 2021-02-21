HABER
SPOR
FİNANS
VİDEO
YEMEK
OYUN
KADIN
MAGAZİN
TREND
SİNEMA
EĞİTİM
TÜMÜ
HESABIM
ABONELİK
ÜYE GİRİŞİ
MYNET ANASAYFA
HABER
SPOR
FİNANS
VİDEO
YEMEK
OYUN
KADIN
MAGAZİN
TREND
SİNEMA
EĞİTİM
EMAIL
ASTROLOJİ
HAVA DURUMU
GALERİ
CEVAPLAR
MMO
YURT HABER
PROSERVİS
KORONAVİRÜS HARİTASI
İLETİŞİM
-
KURUMSAL
-
YARDIM
-
ÜYELİK
-
YASAL UYARI
SPOR
Futbol
Basketbol
Diğer Sporlar
Canlı Anlatım
Puan Durumu & Fikstür
CANLI
Spor Toto Süper Lig
TFF 1. Lig
Ziraat Türkiye Kupası
Şampiyonlar Ligi
UEFA Ligi
Avrupadan Futbol
Milli Takımlar
STADYUM:
Ülker Stadyumu
HAKEM :
Hüseyin Göçek
MAÇ TARİH SAATİ:
21 Feb 2021 | 19:00 | şuan: 18:33
MÖ
Fenerbahçe
Erol Bulut
Göztepe
Ünal Karaman
Fenerbahçe - Göztepe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Fenerbahçe
1
Altay Bayındır
88
Caner Erkin
4
Serdar Aziz
41
Attila Szalai
35
Nazım Sangare
5
Jose Sosa
67
Mesut Özil
7
Ozan Tufan
27
Mame Thiam
21
Bright Osayi-Samuel
13
Enner Valencia
Göztepe
70
İrfan Can Eğribayat
33
Atınç Nukan
5
Alpaslan Öztürk
68
Dzenan Burekovic
77
Murat Paluli
8
Soner Aydoğdu
7
Halil Akbunar
29
Fousseni Diabate
60
Obinna Nwobodo
18
Adis Jahovic
9
Cherif Ndiaye
Yedekler
15
Harun Tekin
77
Gökhan Gönül
18
Sadık Çiftpınar
26
Marcel Tisserand
14
Dimitris Pelkas
8
Mert Hakan Yandaş
16
Ferdi Kadıoğlu
9
Papiss Cisse
10
Mbwana Samatta
29
Sinan Gümüş
Yedekler
16
Balazs Megyeri
4
Cristian Titi
3
Marko Mihojevic
2
Kerim Alıcı
11
Zlatko Tripic
44
Anderson Esiti
6
Kubilay Sönmez
30
Yalçın Kayan
22
Brown Ideye
99
Stefano Napoleoni
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Türkiye Spor Toto Süper Lig
Türkiye Spor Toto 1. Lig
Almanya Bundesliga I
İngiltere Premier Lig
İspanya Primera Lig
İtalya Serie A
Fransa Ligue 1
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Detayları Göster
Gol Krallığı
Anasayfa
Astroloji
Bilen Kazanır
Cevaplar
Email
Finans
Gazeteler
Haberler
Hava Durumu
Kadın
Magazin
Oyun Oyna
Oyun
Proservis
RSS
Video
Sinema
Spor Haberleri
Vidobu
Widget
Yurt Haberleri
Koronavirüs Haritası
İletişim
Kurumsal
Yardım
Üyelik
Gizlilik Bildirimi
Yasal Uyarı
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.