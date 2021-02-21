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STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Hüseyin Göçek MAÇ TARİH SAATİ: 21 Feb 2021 | 19:00 | şuan: 18:33
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Erol Bulut
Göztepe
Göztepe
Ünal Karaman
  Fenerbahçe - Göztepe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 1 Altay Bayındır
  • 88 Caner Erkin
  • 4 Serdar Aziz
  • 41 Attila Szalai
  • 35 Nazım Sangare
  • 5 Jose Sosa
  • 67 Mesut Özil
  • 7 Ozan Tufan
  • 27 Mame Thiam
  • 21 Bright Osayi-Samuel
  • 13 Enner Valencia

Göztepe

  • 70 İrfan Can Eğribayat
  • 33 Atınç Nukan
  • 5 Alpaslan Öztürk
  • 68 Dzenan Burekovic
  • 77 Murat Paluli
  • 8 Soner Aydoğdu
  • 7 Halil Akbunar
  • 29 Fousseni Diabate
  • 60 Obinna Nwobodo
  • 18 Adis Jahovic
  • 9 Cherif Ndiaye

Yedekler

  • 15 Harun Tekin
  • 77 Gökhan Gönül
  • 18 Sadık Çiftpınar
  • 26 Marcel Tisserand
  • 14 Dimitris Pelkas
  • 8 Mert Hakan Yandaş
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 9 Papiss Cisse
  • 10 Mbwana Samatta
  • 29 Sinan Gümüş

Yedekler

  • 16 Balazs Megyeri
  • 4 Cristian Titi
  • 3 Marko Mihojevic
  • 2 Kerim Alıcı
  • 11 Zlatko Tripic
  • 44 Anderson Esiti
  • 6 Kubilay Sönmez
  • 30 Yalçın Kayan
  • 22 Brown Ideye
  • 99 Stefano Napoleoni
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
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