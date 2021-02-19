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STADYUM:
Başakşehir Fatih Terim
HAKEM :
Halil Umut Meler
MAÇ TARİH SAATİ:
19 Feb 2021 | 19:00 | şuan: 18:36
MÖ
Medipol Başakşehir
Aykut Kocaman
Trabzonspor
Abdullah Avcı
Medipol Başakşehir - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Medipol Başakşehir
34
Mert Günok
4
Rafael Da Silva
6
Alexandu Epureanu
3
Hasan Ali Kaldırım
2
Leo Duarte
5
Mehmet Topal
9
Junior Fernandes
23
Deniz Türüç
14
Okechukwu Azubuike
10
Berkay Özcan
27
Enzo Crivelli
Trabzonspor
98
Kağan Moradaoğlu
23
Kamil Ahmet Çörekçi
13
Vitor Hugo
32
Edgar Ie
75
Faruk Can Genç
11
Anastasios Bakasetas
29
Yunus Mallı
18
Caleb Ekuban
24
Flavio Da Silva
2
Berat Özdemir
21
Djaniny
Yedekler
1
Volkan Babacan
13
Ahmet Said Kıvanç
33
Uğur Uçar
26
Carlos Ponck
88
Cemali Sertel
25
Muhammed Emin Sarıkaya
24
Ravil Tagir
55
Youssouf Ndayishimiye
19
Demba Ba
22
Fredrik Gulbrandsen
Yedekler
83
Hakan Aydın
84
Adem Ağaoğlu
4
Hüseyin Türkmen
39
Atakan Gündüz
70
Ahmetcan Kaplan
7
Yusuf Sarı
19
Safa Kınalı
14
Hakan Yeşil
71
Süleyman Cebeci
79
Benik Afobe
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