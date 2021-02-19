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STADYUM: Başakşehir Fatih Terim HAKEM : Halil Umut Meler MAÇ TARİH SAATİ: 19 Feb 2021 | 19:00 | şuan: 18:36
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
Aykut Kocaman
Trabzonspor
Trabzonspor
Abdullah Avcı
  Medipol Başakşehir - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Medipol Başakşehir

  • 34 Mert Günok
  • 4 Rafael Da Silva
  • 6 Alexandu Epureanu
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 2 Leo Duarte
  • 5 Mehmet Topal
  • 9 Junior Fernandes
  • 23 Deniz Türüç
  • 14 Okechukwu Azubuike
  • 10 Berkay Özcan
  • 27 Enzo Crivelli

Trabzonspor

  • 98 Kağan Moradaoğlu
  • 23 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 13 Vitor Hugo
  • 32 Edgar Ie
  • 75 Faruk Can Genç
  • 11 Anastasios Bakasetas
  • 29 Yunus Mallı
  • 18 Caleb Ekuban
  • 24 Flavio Da Silva
  • 2 Berat Özdemir
  • 21 Djaniny

Yedekler

  • 1 Volkan Babacan
  • 13 Ahmet Said Kıvanç
  • 33 Uğur Uçar
  • 26 Carlos Ponck
  • 88 Cemali Sertel
  • 25 Muhammed Emin Sarıkaya
  • 24 Ravil Tagir
  • 55 Youssouf Ndayishimiye
  • 19 Demba Ba
  • 22 Fredrik Gulbrandsen

Yedekler

  • 83 Hakan Aydın
  • 84 Adem Ağaoğlu
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 39 Atakan Gündüz
  • 70 Ahmetcan Kaplan
  • 7 Yusuf Sarı
  • 19 Safa Kınalı
  • 14 Hakan Yeşil
  • 71 Süleyman Cebeci
  • 79 Benik Afobe
Takım
O
Av
P
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