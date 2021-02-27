SPOR

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STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Mete Kalkavan MAÇ TARİH SAATİ: 27 Feb 2021 | 19:00 | şuan: 18:43
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
BB Erzurumspor
BB Erzurumspor
Mesut Bakkal
  Galatasaray - BB Erzurumspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 19 Ömer Bayram
  • 22 DeAndre Yedlin
  • 45 Marcao
  • 27 Christian Luyindama
  • 66 Arda Turan
  • 54 Emre Kılınç
  • 7 Henry Onyekuru
  • 13 Oghenekaro Etebo
  • 83 Gedson Fernandes
  • 31 Mostafa Mohamed

BB Erzurumspor

  • 1 Göktuğ Bakırbaş
  • 27 Manuel Da Costa
  • 30 Adolphe Teikeu
  • 2 Bogdan Butko
  • 22 Leo Schwechlen
  • 8 Johanna Omolo
  • 16 Rahman Buğra Çağıran
  • 88 Osman Çelik
  • 92 Aatif Chahechouhe
  • 99 Cenk Ahmet Alkılıç
  • 91 Ricardo Gomes

Yedekler

  • 34 Okan Koçuk
  • 14 Martin Linnes
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 8 Ryan Babel
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 15 Ryan Donk
  • 10 Younes Belhanda
  • 4 Taylan Antalyalı
  • 18 Kerem Aktürkoğlu
  • 9 Radamel Falcao

Yedekler

  • 33 Kayacan Erdoğan
  • 77 Mehmet Murat Uçar
  • 5 Hasan Hatipoğlu
  • 21 Zakarya Bergdich
  • 23 Gökhan Kardeş
  • 11 Arvydas Novikovas
  • 17 Emrah Başsan
  • 70 Brahim Darri
  • 14 Mostapha El Kabir
  • 15 Elbasan Rashani
Takım
O
Av
P
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