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STADYUM:
Türk Telekom Stadyumu
HAKEM :
Mete Kalkavan
MAÇ TARİH SAATİ:
27 Feb 2021 | 19:00 | şuan: 18:43
MÖ
Galatasaray
Fatih Terim
BB Erzurumspor
Mesut Bakkal
Galatasaray - BB Erzurumspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Galatasaray
1
Fernando Muslera
19
Ömer Bayram
22
DeAndre Yedlin
45
Marcao
27
Christian Luyindama
66
Arda Turan
54
Emre Kılınç
7
Henry Onyekuru
13
Oghenekaro Etebo
83
Gedson Fernandes
31
Mostafa Mohamed
BB Erzurumspor
1
Göktuğ Bakırbaş
27
Manuel Da Costa
30
Adolphe Teikeu
2
Bogdan Butko
22
Leo Schwechlen
8
Johanna Omolo
16
Rahman Buğra Çağıran
88
Osman Çelik
92
Aatif Chahechouhe
99
Cenk Ahmet Alkılıç
91
Ricardo Gomes
Yedekler
34
Okan Koçuk
14
Martin Linnes
2
Şener Özbayraklı
8
Ryan Babel
89
Sofiane Feghouli
15
Ryan Donk
10
Younes Belhanda
4
Taylan Antalyalı
18
Kerem Aktürkoğlu
9
Radamel Falcao
Yedekler
33
Kayacan Erdoğan
77
Mehmet Murat Uçar
5
Hasan Hatipoğlu
21
Zakarya Bergdich
23
Gökhan Kardeş
11
Arvydas Novikovas
17
Emrah Başsan
70
Brahim Darri
14
Mostapha El Kabir
15
Elbasan Rashani
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