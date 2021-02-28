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STADYUM:
Medical Park Stadyumu
HAKEM :
Yaşar Kemal Uğurlu
MAÇ TARİH SAATİ:
28 Feb 2021 | 19:00 | şuan: 18:46
MÖ
Trabzonspor
Abdullah Avcı
Fenerbahçe
Erol Bulut
Trabzonspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Trabzonspor
1
Uğurcan Çakır
13
Vitor Hugo
32
Edgar Ie
3
Marlon Rodrigues
99
Serkan Asan
11
Anastasios Bakasetas
9
Anthony Nwakaeme
18
Caleb Ekuban
24
Flavio Da Silva
2
Berat Özdemir
21
Djaniny
Fenerbahçe
1
Altay Bayındır
77
Gökhan Gönül
4
Serdar Aziz
26
Marcel Tisserand
41
Attila Szalai
5
Jose Sosa
67
Mesut Özil
14
Dimitris Pelkas
8
Mert Hakan Yandaş
21
Bright Osayi-Samuel
27
Mame Thiam
Yedekler
16
Erce Kardeşler
5
Majid Hosseini
4
Hüseyin Türkmen
39
Atakan Gündüz
75
Faruk Can Genç
29
Yunus Mallı
8
Lewis Baker
61
Abdulkadir Parmak
7
Yusuf Sarı
79
Benik Afobe
Yedekler
15
Harun Tekin
37
Filip Novak
3
Mauricio Lemos
35
Nazım Sangare
7
Ozan Tufan
16
Ferdi Kadıoğlu
9
Papiss Cisse
13
Enner Valencia
10
Mbwana Samatta
29
Sinan Gümüş
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