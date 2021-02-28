SPOR

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STADYUM: Medical Park Stadyumu HAKEM : Yaşar Kemal Uğurlu MAÇ TARİH SAATİ: 28 Feb 2021 | 19:00 | şuan: 18:46
Trabzonspor
Trabzonspor
Abdullah Avcı
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Erol Bulut
  Trabzonspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 13 Vitor Hugo
  • 32 Edgar Ie
  • 3 Marlon Rodrigues
  • 99 Serkan Asan
  • 11 Anastasios Bakasetas
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 18 Caleb Ekuban
  • 24 Flavio Da Silva
  • 2 Berat Özdemir
  • 21 Djaniny

Fenerbahçe

  • 1 Altay Bayındır
  • 77 Gökhan Gönül
  • 4 Serdar Aziz
  • 26 Marcel Tisserand
  • 41 Attila Szalai
  • 5 Jose Sosa
  • 67 Mesut Özil
  • 14 Dimitris Pelkas
  • 8 Mert Hakan Yandaş
  • 21 Bright Osayi-Samuel
  • 27 Mame Thiam

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 5 Majid Hosseini
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 39 Atakan Gündüz
  • 75 Faruk Can Genç
  • 29 Yunus Mallı
  • 8 Lewis Baker
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 7 Yusuf Sarı
  • 79 Benik Afobe

Yedekler

  • 15 Harun Tekin
  • 37 Filip Novak
  • 3 Mauricio Lemos
  • 35 Nazım Sangare
  • 7 Ozan Tufan
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 9 Papiss Cisse
  • 13 Enner Valencia
  • 10 Mbwana Samatta
  • 29 Sinan Gümüş
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Gol Krallığı
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