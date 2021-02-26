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STADYUM:
Vodafone Park
HAKEM :
Cüneyt Çakır
MAÇ TARİH SAATİ:
26 Feb 2021 | 19:00 | şuan: 19:11
11'
0
0
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Yukatel Denizlispor
Hakan Kutlu
Beşiktaş - Yukatel Denizlispor Canlı Maç Anlatımı
8'
Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Angelo Sagal ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
1'
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
Takım Kadroları
Beşiktaş
30
Ersin Destanoğlu
21
Fabrice N'Sakala
23
Welinton Silva
24
Domagoj Vida
2
Valentin Rosier
13
Atiba Hutchinson
5
Josef De Souza
22
Adem Ljajic
7
Georges-Kevin N'Koudou
17
Cyle Larin
14
Vincent Aboubakar
Yukatel Denizlispor
19
Cenk Gönen
22
Mustafa Yumlu
2
Tiago Lopes
30
Ayman Ben Mohamed
91
Fabiano Leismann
42
Mix Diskerud
8
Radoslaw Murawski
5
Kubilay Aktaş
7
Hugo Rodallega
11
Muris Mesanovic
28
Angelo Sagal
Yedekler
97
Utku Yuvakuran
33
Rıdvan Yılmaz
46
Serdar Saatçi
20
Necip Uysal
70
Gökhan Töre
10
Oğuzhan Özyakup
18
Rachid Ghezzal
43
Bernard Mensah
26
Dorukhan Toköz
19
Ajdin Hasic
Yedekler
29
Costel Pantilimon
23
Sakıb Aytaç
15
Oğuz Yılmaz
76
Özer Özdemir
3
Muhammet Özkal
14
Mattheiu Dossevi
6
Marvin Bakalorz
70
Hasan Ayaroğlu
9
Hadi Sacko
61
Ali Yavuz Kol
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