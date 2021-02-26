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STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Cüneyt Çakır MAÇ TARİH SAATİ: 26 Feb 2021 | 19:00 | şuan: 19:11
11'
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Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Yukatel Denizlispor
Yukatel Denizlispor
Hakan Kutlu
  Beşiktaş - Yukatel Denizlispor Canlı Maç Anlatımı
  • 8'
    Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Angelo Sagal ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 1'
    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 23 Welinton Silva
  • 24 Domagoj Vida
  • 2 Valentin Rosier
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 5 Josef De Souza
  • 22 Adem Ljajic
  • 7 Georges-Kevin N'Koudou
  • 17 Cyle Larin
  • 14 Vincent Aboubakar

Yukatel Denizlispor

  • 19 Cenk Gönen
  • 22 Mustafa Yumlu
  • 2 Tiago Lopes
  • 30 Ayman Ben Mohamed
  • 91 Fabiano Leismann
  • 42 Mix Diskerud
  • 8 Radoslaw Murawski
  • 5 Kubilay Aktaş
  • 7 Hugo Rodallega
  • 11 Muris Mesanovic
  • 28 Angelo Sagal

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 46 Serdar Saatçi
  • 20 Necip Uysal
  • 70 Gökhan Töre
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 18 Rachid Ghezzal
  • 43 Bernard Mensah
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 19 Ajdin Hasic

Yedekler

  • 29 Costel Pantilimon
  • 23 Sakıb Aytaç
  • 15 Oğuz Yılmaz
  • 76 Özer Özdemir
  • 3 Muhammet Özkal
  • 14 Mattheiu Dossevi
  • 6 Marvin Bakalorz
  • 70 Hasan Ayaroğlu
  • 9 Hadi Sacko
  • 61 Ali Yavuz Kol
Takım
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Av
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