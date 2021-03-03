SPOR

CANLI
STADYUM: Eryaman Stadyumu HAKEM : Halil Umut Meler MAÇ TARİH SAATİ: 03 Mar 2021 | 19:00 | şuan: 18:42
MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü
Hikmet Karaman
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  MKE Ankaragücü - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

MKE Ankaragücü

  • 1 Korcan Çelikay
  • 13 Ante Kulusic
  • 89 Atila Turan
  • 70 Stelios Kitsiou
  • 50 Zvonimir Sarlija
  • 20 Alper Potuk
  • 29 Geraldo
  • 24 İbrahim Akdağ
  • 11 Saba Lobjanidze
  • 88 Endri Cekici
  • 22 Torgeir Borven

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 15 Ryan Donk
  • 19 Ömer Bayram
  • 22 DeAndre Yedlin
  • 45 Marcao
  • 66 Arda Turan
  • 54 Emre Kılınç
  • 7 Henry Onyekuru
  • 13 Oghenekaro Etebo
  • 83 Gedson Fernandes
  • 31 Mostafa Mohamed

Yedekler

  • 25 Ricardo Friedrich
  • 8 Tiago Pinto
  • 2 Michal Pazdan
  • 4 Erdi Dikmen
  • 42 Idriz Voca
  • 35 Daniel Lukasik
  • 10 Orkan Çınar
  • 14 Assane Diousse
  • 77 Emre Güral
  • 27 Aliou Badji

Yedekler

  • 34 Okan Koçuk
  • 14 Martin Linnes
  • 27 Christian Luyindama
  • 8 Ryan Babel
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 10 Younes Belhanda
  • 4 Taylan Antalyalı
  • 20 Emre Akbaba
  • 18 Kerem Aktürkoğlu
  • 9 Radamel Falcao
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Gol Krallığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.