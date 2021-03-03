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STADYUM:
Eryaman Stadyumu
HAKEM :
Halil Umut Meler
MAÇ TARİH SAATİ:
03 Mar 2021 | 19:00 | şuan: 18:42
MÖ
MKE Ankaragücü
Hikmet Karaman
Galatasaray
Fatih Terim
MKE Ankaragücü - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
MKE Ankaragücü
1
Korcan Çelikay
13
Ante Kulusic
89
Atila Turan
70
Stelios Kitsiou
50
Zvonimir Sarlija
20
Alper Potuk
29
Geraldo
24
İbrahim Akdağ
11
Saba Lobjanidze
88
Endri Cekici
22
Torgeir Borven
Galatasaray
1
Fernando Muslera
15
Ryan Donk
19
Ömer Bayram
22
DeAndre Yedlin
45
Marcao
66
Arda Turan
54
Emre Kılınç
7
Henry Onyekuru
13
Oghenekaro Etebo
83
Gedson Fernandes
31
Mostafa Mohamed
Yedekler
25
Ricardo Friedrich
8
Tiago Pinto
2
Michal Pazdan
4
Erdi Dikmen
42
Idriz Voca
35
Daniel Lukasik
10
Orkan Çınar
14
Assane Diousse
77
Emre Güral
27
Aliou Badji
Yedekler
34
Okan Koçuk
14
Martin Linnes
27
Christian Luyindama
8
Ryan Babel
89
Sofiane Feghouli
10
Younes Belhanda
4
Taylan Antalyalı
20
Emre Akbaba
18
Kerem Aktürkoğlu
9
Radamel Falcao
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