  Kasımpaşa - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

-
15'
Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
15'
Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile serbest vuruş kullanacak.
-
15'
Trabzonspor takımında Marlon Rodrigues faul yapıyor.
-
14'
Kasımpaşa, Dusko Tosic ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
-
14'
Vitor Hugo ile Haris Hajradinovic arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Vitor Hugo.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Kasımpaşa takımı oyuna başlayacak.
-
12'
Kasımpaşa takımının ceza sahasının çaprazından kazandığı serbest vuruş için topun başına Tomas Brecka geçiyor.
-
12'
Tomas Brecka, ceza sahasının çaprazında Djaniny tarafından faulle durduruluyor.
-
12'
Kasımpaşa, Tomas Brecka ile serbest vuruş kullanacak.
-
12'
Kevin Varga, Vitor Hugo tarafından faulle durduruluyor.
-
11'
Oussama Haddadi ofsayta yakalanıyor.
-
10'
Trabzonspor takımından Djaniny ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
9'
Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Edgar Ie geçiyor.
-
9'
Kasımpaşa takımında Haris Hajradinovic faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Berat Özdemir.
-
8'
Trabzonspor takımından Djaniny ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
7'
Kasımpaşa, Kristijan Bistrovic ile köşe vuruşu kullanıyor.
-
7'
Kristijan Bistrovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
6'
Kasımpaşa, Yusuf Erdoğan ile köşe vuruşu kullanıyor.
-
6'
Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Loret Sadiku geçiyor.
-
6'
Loret Sadiku, Abdulkadir Parmak tarafından faulle durdurulduğu için Kasımpaşa serbest vuruş kullanacak.
-
5'
Kasımpaşa takımından Kevin Varga şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
-
5'
Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
-
3'
Hakem Abdulkadir Bitigen yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Djaniny için kaldırdı.
-
1'
Kasımpaşa takımında Loret Sadiku faul yapıyor.
-
1'
Trabzonspor takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Abdulkadir Parmak.
-
1'
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.