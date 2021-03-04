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STADYUM: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu HAKEM : Abdulkadir Bitigen MAÇ TARİH SAATİ: 04 Mar 2021 | 16:00 | şuan: 16:17
17'
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Kasımpaşa
Kasımpaşa
Fuat Çapa
Trabzonspor
Trabzonspor
Abdullah Avcı
  Kasımpaşa - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  • 15'
    Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 15'
    Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile serbest vuruş kullanacak.
  • 15'
    Trabzonspor takımında Marlon Rodrigues faul yapıyor.
  • 14'
    Kasımpaşa, Dusko Tosic ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
  • 14'
    Vitor Hugo ile Haris Hajradinovic arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Vitor Hugo.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Kasımpaşa takımı oyuna başlayacak.
  • 12'
    Kasımpaşa takımının ceza sahasının çaprazından kazandığı serbest vuruş için topun başına Tomas Brecka geçiyor.
  • 12'
    Tomas Brecka, ceza sahasının çaprazında Djaniny tarafından faulle durduruluyor.
  • 12'
    Kasımpaşa, Tomas Brecka ile serbest vuruş kullanacak.
  • 12'
    Kevin Varga, Vitor Hugo tarafından faulle durduruluyor.
  • 11'
    Oussama Haddadi ofsayta yakalanıyor.
  • 10'
    Trabzonspor takımından Djaniny ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 9'
    Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Edgar Ie geçiyor.
  • 9'
    Kasımpaşa takımında Haris Hajradinovic faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Berat Özdemir.
  • 8'
    Trabzonspor takımından Djaniny ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 7'
    Kasımpaşa, Kristijan Bistrovic ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 7'
    Kristijan Bistrovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 6'
    Kasımpaşa, Yusuf Erdoğan ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 6'
    Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Loret Sadiku geçiyor.
  • 6'
    Loret Sadiku, Abdulkadir Parmak tarafından faulle durdurulduğu için Kasımpaşa serbest vuruş kullanacak.
  • 5'
    Kasımpaşa takımından Kevin Varga şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 5'
    Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
  • 3'
    Hakem Abdulkadir Bitigen yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Djaniny için kaldırdı.
  • 1'
    Kasımpaşa takımında Loret Sadiku faul yapıyor.
  • 1'
    Trabzonspor takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Abdulkadir Parmak.
  • 1'
    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Kasımpaşa

  • 33 Ertuğrul Taşkıran
  • 13 Dusko Tosic
  • 25 Tomas Brecka
  • 94 Florent Hadergjonaj
  • 3 Oussama Haddadi
  • 4 Daniel Drinkwater
  • 6 Loret Sadiku
  • 26 Kristijan Bistrovic
  • 11 Yusuf Erdoğan
  • 10 Haris Hajradinovic
  • 21 Kevin Varga

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 13 Vitor Hugo
  • 32 Edgar Ie
  • 3 Marlon Rodrigues
  • 99 Serkan Asan
  • 11 Anastasios Bakasetas
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 18 Caleb Ekuban
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 2 Berat Özdemir
  • 21 Djaniny

Yedekler

  • 1 Ramazan Köse
  • 23 Mehmet Feyzi Yıldırım
  • 34 Doğucan Haspolat
  • 2 Berk Çetin
  • 18 Evren Eren Elmalı
  • 7 Anıl Koç
  • 55 Yasin Dülger
  • 14 Gilbert Koomson
  • 80 Hasan Emre Yeşilyurt
  • 28 Furkan Külekçi

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 5 Majid Hosseini
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 39 Atakan Gündüz
  • 75 Faruk Can Genç
  • 29 Yunus Mallı
  • 8 Lewis Baker
  • 24 Flavio Da Silva
  • 7 Yusuf Sarı
  • 79 Benik Afobe
Takım
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