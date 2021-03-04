  Kasımpaşa - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

15' Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

15' Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile serbest vuruş kullanacak.

15' Trabzonspor takımında Marlon Rodrigues faul yapıyor.

14' Kasımpaşa, Dusko Tosic ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

14' Vitor Hugo ile Haris Hajradinovic arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Vitor Hugo.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Kasımpaşa takımı oyuna başlayacak.

12' Kasımpaşa takımının ceza sahasının çaprazından kazandığı serbest vuruş için topun başına Tomas Brecka geçiyor.

12' Tomas Brecka, ceza sahasının çaprazında Djaniny tarafından faulle durduruluyor.

12' Kasımpaşa, Tomas Brecka ile serbest vuruş kullanacak.

12' Kevin Varga, Vitor Hugo tarafından faulle durduruluyor.

11' Oussama Haddadi ofsayta yakalanıyor.

10' Trabzonspor takımından Djaniny ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

9' Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Edgar Ie geçiyor.

9' Kasımpaşa takımında Haris Hajradinovic faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Berat Özdemir.

8' Trabzonspor takımından Djaniny ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

7' Kasımpaşa, Kristijan Bistrovic ile köşe vuruşu kullanıyor.

7' Kristijan Bistrovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

6' Kasımpaşa, Yusuf Erdoğan ile köşe vuruşu kullanıyor.

6' Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Loret Sadiku geçiyor.

6' Loret Sadiku, Abdulkadir Parmak tarafından faulle durdurulduğu için Kasımpaşa serbest vuruş kullanacak.

5' Kasımpaşa takımından Kevin Varga şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

5' Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

3' Hakem Abdulkadir Bitigen yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Djaniny için kaldırdı.

1' Kasımpaşa takımında Loret Sadiku faul yapıyor.

1' Trabzonspor takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Abdulkadir Parmak.