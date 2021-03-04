  Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı

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16'
Jose Sosa ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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16'
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Dimitris Pelkas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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12'
GOL! Fredy takımını öne geçiren golü atıyor.
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11'
Fraport TAV Antalyaspor takımında Fedor Kudryashov faul yapıyor.
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11'
Fenerbahçe, Gökhan Gönül ile serbest vuruş kullanacak.
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7'
Fenerbahçe takımında Attila Szalai, sarı kart görüyor.
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7'
Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Fraport TAV Antalyaspor adına Nuri Şahin kullanacak.
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6'
Hakem, Attila Szalai tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
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3'
Fraport TAV Antalyaspor takımında Eren Albayrak faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Gökhan Gönül.
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3'
Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Gökhan Gönül.
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3'
Ceza sahası içinde topla buluşan Veysel Sarı, altıpas üzerinde Bright Osayi-Samuel tarafından faule maruz kalıyor.
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3'
Fraport TAV Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ruud Boffin.
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1'
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.