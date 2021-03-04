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STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Ümit Öztürk MAÇ TARİH SAATİ: 04 Mar 2021 | 19:00 | şuan: 19:18
17'
0 1
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Erol Bulut
Fraport TAV Antalyaspor
Fraport TAV Antalyaspor
Ersun Yanal
12' Fredy
  Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı
  • 16'
    Jose Sosa ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 16'
    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Dimitris Pelkas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 12'
    GOL! Fredy takımını öne geçiren golü atıyor.
  • 11'
    Fraport TAV Antalyaspor takımında Fedor Kudryashov faul yapıyor.
  • 11'
    Fenerbahçe, Gökhan Gönül ile serbest vuruş kullanacak.
  • 7'
    Fenerbahçe takımında Attila Szalai, sarı kart görüyor.
  • 7'
    Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Fraport TAV Antalyaspor adına Nuri Şahin kullanacak.
  • 6'
    Hakem, Attila Szalai tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
  • 3'
    Fraport TAV Antalyaspor takımında Eren Albayrak faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Gökhan Gönül.
  • 3'
    Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Gökhan Gönül.
  • 3'
    Ceza sahası içinde topla buluşan Veysel Sarı, altıpas üzerinde Bright Osayi-Samuel tarafından faule maruz kalıyor.
  • 3'
    Fraport TAV Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ruud Boffin.
  • 1'
    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 1 Altay Bayındır
  • 77 Gökhan Gönül
  • 37 Filip Novak
  • 26 Marcel Tisserand
  • 41 Attila Szalai 7'
  • 5 Jose Sosa
  • 67 Mesut Özil
  • 7 Ozan Tufan
  • 14 Dimitris Pelkas
  • 21 Bright Osayi-Samuel
  • 10 Mbwana Samatta

Fraport TAV Antalyaspor

  • 25 Ruud Boffin
  • 13 Fedor Kudryashov
  • 6 Eren Albayrak
  • 89 Veysel Sarı
  • 4 Naldo
  • 77 Bünyamin Balcı
  • 8 Nuri Şahin
  • 16 Fredy
  • 88 Hakan Özmert
  • 23 Amilton
  • 41 Gökdeniz Bayrakdar

Yedekler

  • 15 Harun Tekin
  • 3 Mauricio Lemos
  • 35 Nazım Sangare
  • 17 İrfan Can Kahveci
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 52 Uğur Kaan Yıldız
  • 9 Papiss Cisse
  • 13 Enner Valencia
  • 27 Mame Thiam
  • 29 Sinan Gümüş

Yedekler

  • 35 Ferhat Kaplan
  • 2 Ersan Gülüm
  • 5 Bahadır Öztürk
  • 99 Ali Eren İyican
  • 9 Sidney Sam
  • 17 Serdar Gürler
  • 7 Doğukan Sinik
  • 28 Omar Imeri
  • 10 Lukas Podolski
  • 11 Dever Orgill
Takım
O
Av
P
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