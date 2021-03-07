  Galatasaray - Demir Grup Sivasspor Canlı Maç Anlatımı

Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ahmet Oğuz.

Galatasaray takımında Henry Onyekuru faul yapıyor.

Ceza sahası içinde topla buluşan Gedson Fernandes, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Ali Şaşal Vural kurtarıyor.

Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Marcao kullanacak.

Younes Belhanda, Hakan Arslan tarafından faulle durduruluyor. Galatasaray, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

4'

Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mustapha Yatabare ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.