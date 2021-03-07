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STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Ali Şansalan MAÇ TARİH SAATİ: 07 Mar 2021 | 19:00 | şuan: 19:20
17'
1 1
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
14' Radamel Falcao
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor
Rıza Çalımbay
9' Max Gradel
  Galatasaray - Demir Grup Sivasspor Canlı Maç Anlatımı
  • 13'
    Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ahmet Oğuz.
  • 13'
    Galatasaray takımında Henry Onyekuru faul yapıyor.
  • 9'
    GOL! Max Gradel Demir Grup Sivasspor takımını öne geçiren golü atıyor.
  • 7'
    Ceza sahası içinde topla buluşan Gedson Fernandes, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Ali Şaşal Vural kurtarıyor.
  • 5'
    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Marcao kullanacak.
  • 5'
    Younes Belhanda, Hakan Arslan tarafından faulle durduruluyor. Galatasaray, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
  • 4'
    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mustapha Yatabare ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 2'
    Fayçal Fajr ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 2'
    Demir Grup Sivasspor takımından Fayçal Fajr sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 2'
    Max Gradel, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
  • 1'
    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 15 Ryan Donk
  • 14 Martin Linnes
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 45 Marcao
  • 8 Ryan Babel
  • 10 Younes Belhanda
  • 4 Taylan Antalyalı
  • 7 Henry Onyekuru
  • 83 Gedson Fernandes
  • 9 Radamel Falcao

Demir Grup Sivasspor

  • 35 Ali Şaşal Vural
  • 3 Uğur Çiftçi
  • 77 Ahmet Oğuz
  • 8 Robin Yalçın
  • 14 Samba Camara
  • 7 Max Gradel
  • 37 Hakan Arslan
  • 58 Ziya Erdal
  • 76 Fayçal Fajr
  • 99 Tyler Boyd
  • 9 Mustapha Yatabare

Yedekler

  • 34 Okan Koçuk
  • 22 DeAndre Yedlin
  • 27 Christian Luyindama
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 66 Arda Turan
  • 19 Ömer Bayram
  • 54 Emre Kılınç
  • 13 Oghenekaro Etebo
  • 18 Kerem Aktürkoğlu
  • 11 Halil Dervişoğlu

Yedekler

  • 30 Mamadou Samassa
  • 81 Muhammet Can Tuncer
  • 15 Alaaddin Okumuş
  • 20 Kerem Atakan Kesgin
  • 2 Arouna Kone
  • 80 Olarenwaju Kayode
  • 29 Casimir Ninga
  • 11 Jorge Felix
Takım
O
Av
P
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