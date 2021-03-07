  Galatasaray - Demir Grup Sivasspor Canlı Maç Anlatımı

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13'
Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ahmet Oğuz.
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13'
Galatasaray takımında Henry Onyekuru faul yapıyor.
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9'
GOL! Max Gradel Demir Grup Sivasspor takımını öne geçiren golü atıyor.
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7'
Ceza sahası içinde topla buluşan Gedson Fernandes, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Ali Şaşal Vural kurtarıyor.
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5'
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Marcao kullanacak.
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5'
Younes Belhanda, Hakan Arslan tarafından faulle durduruluyor. Galatasaray, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
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4'
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mustapha Yatabare ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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2'
Fayçal Fajr ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
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2'
Demir Grup Sivasspor takımından Fayçal Fajr sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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2'
Max Gradel, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
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1'
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.