SPOR

CANLI
STADYUM: Medical Park Stadyumu HAKEM : Suat Arslanboğa MAÇ TARİH SAATİ: 08 Mar 2021 | 16:00 | şuan: 15:25
Trabzonspor
Trabzonspor
Abdullah Avcı
Aytemiz Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor
Çağdaş Atan
  Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 13 Vitor Hugo
  • 32 Edgar Ie
  • 3 Marlon Rodrigues
  • 99 Serkan Asan
  • 11 Anastasios Bakasetas
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 18 Caleb Ekuban
  • 8 Lewis Baker
  • 2 Berat Özdemir
  • 79 Benik Afobe

Aytemiz Alanyaspor

  • 30 Serkan Kırıntılı
  • 24 Juanfran
  • 31 Giorgos Tzavellas
  • 21 Francois Moubandje
  • 5 Fatih Aksoy
  • 6 Ceyhun Gülselam
  • 7 Efecan Karaca
  • 8 Salih Uçan
  • 92 Damian Kadzior
  • 22 Berkan Kutlu
  • 19 Mustafa Pektemek

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 5 Majid Hosseini
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 39 Atakan Gündüz
  • 75 Faruk Can Genç
  • 29 Yunus Mallı
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 24 Flavio Da Silva
  • 7 Yusuf Sarı
  • 19 Safa Kınalı

Yedekler

  • 13 Ahmet Çağrı Güney
  • 4 Alpay Çelebi
  • 75 Tayfur Bingöl
  • 14 Hasan Hüseyin Acar
  • 26 Manolis Siopis
  • 27 Umut Güneş
  • 23 Efkan Bekiroğlu
  • 93 El Mami Tetah
  • 9 Adam Bareiro
  • 91 Davidson
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Gol Krallığı
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