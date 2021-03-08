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STADYUM:
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu
HAKEM :
Fırat Aydınus
MAÇ TARİH SAATİ:
08 Mar 2021 | 19:00 | şuan: 18:34
MÖ
İttifak Holding Konyaspor
İlhan Palut
Fenerbahçe
Erol Bulut
İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
İttifak Holding Konyaspor
13
Ibrahim Sehic
89
Nejc Skubic
42
Abdülkerim Bardakçı
6
Ahmet Çalık
4
Adil Demirbağ
27
Ismael Diomande
8
Marko Jevtovic
11
Deni Milosevic
19
Levan Shengelia
71
Jesse Sekidika
17
Sokol Cikalleshi
Fenerbahçe
1
Altay Bayındır
77
Gökhan Gönül
4
Serdar Aziz
37
Filip Novak
41
Attila Szalai
5
Jose Sosa
13
Enner Valencia
14
Dimitris Pelkas
8
Mert Hakan Yandaş
21
Bright Osayi-Samuel
27
Mame Thiam
Yedekler
34
Eray Birniçan
28
Musa Çağıran
29
Amar Rahmanovic
18
Amir Hadziahmetovic
21
Farouk Miya
16
Oğuz Kağan Güçtekin
24
Doğan Gölpek
23
Artem Kravets
14
Zymer Bytyqi
88
Erdon Daci
Yedekler
15
Harun Tekin
26
Marcel Tisserand
3
Mauricio Lemos
35
Nazım Sangare
20
Luiz Gustavo
17
İrfan Can Kahveci
7
Ozan Tufan
16
Ferdi Kadıoğlu
9
Papiss Cisse
10
Mbwana Samatta
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