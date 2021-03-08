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STADYUM: Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu HAKEM : Fırat Aydınus MAÇ TARİH SAATİ: 08 Mar 2021 | 19:00 | şuan: 18:34
İttifak Holding Konyaspor
İttifak Holding Konyaspor
İlhan Palut
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Erol Bulut
  İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

İttifak Holding Konyaspor

  • 13 Ibrahim Sehic
  • 89 Nejc Skubic
  • 42 Abdülkerim Bardakçı
  • 6 Ahmet Çalık
  • 4 Adil Demirbağ
  • 27 Ismael Diomande
  • 8 Marko Jevtovic
  • 11 Deni Milosevic
  • 19 Levan Shengelia
  • 71 Jesse Sekidika
  • 17 Sokol Cikalleshi

Fenerbahçe

  • 1 Altay Bayındır
  • 77 Gökhan Gönül
  • 4 Serdar Aziz
  • 37 Filip Novak
  • 41 Attila Szalai
  • 5 Jose Sosa
  • 13 Enner Valencia
  • 14 Dimitris Pelkas
  • 8 Mert Hakan Yandaş
  • 21 Bright Osayi-Samuel
  • 27 Mame Thiam

Yedekler

  • 34 Eray Birniçan
  • 28 Musa Çağıran
  • 29 Amar Rahmanovic
  • 18 Amir Hadziahmetovic
  • 21 Farouk Miya
  • 16 Oğuz Kağan Güçtekin
  • 24 Doğan Gölpek
  • 23 Artem Kravets
  • 14 Zymer Bytyqi
  • 88 Erdon Daci

Yedekler

  • 15 Harun Tekin
  • 26 Marcel Tisserand
  • 3 Mauricio Lemos
  • 35 Nazım Sangare
  • 20 Luiz Gustavo
  • 17 İrfan Can Kahveci
  • 7 Ozan Tufan
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 9 Papiss Cisse
  • 10 Mbwana Samatta
Takım
O
Av
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