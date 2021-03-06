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Milli Takımlar
STADYUM:
Vodafone Park
HAKEM :
Mete Kalkavan
MAÇ TARİH SAATİ:
06 Mar 2021 | 19:00 | şuan: 18:46
MÖ
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Gaziantep FK
Ricardo Sa Pinto
Beşiktaş - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Beşiktaş
30
Ersin Destanoğlu
23
Welinton Silva
24
Domagoj Vida
2
Valentin Rosier
33
Rıdvan Yılmaz
13
Atiba Hutchinson
5
Josef De Souza
22
Adem Ljajic
18
Rachid Ghezzal
17
Cyle Larin
14
Vincent Aboubakar
Gaziantep FK
1
Günay Güvenç
11
Güray Vural
24
Roderick Miranda
6
Alin Tosca
3
Papy Djilobodji
16
Pawel Olkowski
74
Amedej Vetrih
32
Osama Rashid
44
Alexandru Maxim
7
Kenan Özer
94
Nouha Dicko
Yedekler
97
Utku Yuvakuran
21
Fabrice N'Sakala
4
Francisco Montero
20
Necip Uysal
70
Gökhan Töre
10
Oğuzhan Özyakup
43
Bernard Mensah
26
Dorukhan Toköz
7
Georges-Kevin N'Koudou
19
Ajdin Hasic
Yedekler
25
Çağlar Şahin Akbaba
13
Junior Morais
17
Oğuz Ceylan
15
Ertuğrul Ersoy
77
Enver Cenk Şahin
28
Andre Sousa
88
Furkan Soyalp
20
Zvonimir Kozulj
14
Bilal Başacıkoğlu
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Andre Ribeiro
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