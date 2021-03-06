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STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Mete Kalkavan MAÇ TARİH SAATİ: 06 Mar 2021 | 19:00 | şuan: 18:46
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Gaziantep FK
Gaziantep FK
Ricardo Sa Pinto
  Beşiktaş - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 23 Welinton Silva
  • 24 Domagoj Vida
  • 2 Valentin Rosier
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 5 Josef De Souza
  • 22 Adem Ljajic
  • 18 Rachid Ghezzal
  • 17 Cyle Larin
  • 14 Vincent Aboubakar

Gaziantep FK

  • 1 Günay Güvenç
  • 11 Güray Vural
  • 24 Roderick Miranda
  • 6 Alin Tosca
  • 3 Papy Djilobodji
  • 16 Pawel Olkowski
  • 74 Amedej Vetrih
  • 32 Osama Rashid
  • 44 Alexandru Maxim
  • 7 Kenan Özer
  • 94 Nouha Dicko

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 4 Francisco Montero
  • 20 Necip Uysal
  • 70 Gökhan Töre
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 43 Bernard Mensah
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 7 Georges-Kevin N'Koudou
  • 19 Ajdin Hasic

Yedekler

  • 25 Çağlar Şahin Akbaba
  • 13 Junior Morais
  • 17 Oğuz Ceylan
  • 15 Ertuğrul Ersoy
  • 77 Enver Cenk Şahin
  • 28 Andre Sousa
  • 88 Furkan Soyalp
  • 20 Zvonimir Kozulj
  • 14 Bilal Başacıkoğlu
  • 9 Andre Ribeiro
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Gol Krallığı
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