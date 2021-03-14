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STADYUM:
Ülker Stadyumu
HAKEM :
Abdulkadir Bitigen
MAÇ TARİH SAATİ:
14 Mar 2021 | 19:00 | şuan: 18:34
MÖ
Fenerbahçe
Erol Bulut
Gençlerbirliği
Özcan Bizati
Fenerbahçe - Gençlerbirliği Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Fenerbahçe
1
Altay Bayındır
77
Gökhan Gönül
4
Serdar Aziz
37
Filip Novak
41
Attila Szalai
5
Jose Sosa
20
Luiz Gustavo
14
Dimitris Pelkas
8
Mert Hakan Yandaş
21
Bright Osayi-Samuel
27
Mame Thiam
Gençlerbirliği
1
Kristoffer Nordfeldt
12
Mustafa Akbaş
2
Mattias Johansson
3
Halil İbrahim Pehlivan
4
Arda Kızıldağ
21
Daniel Candeias
33
Floyd Ayite
88
Murat Yıldırım
23
Piris da Motta
8
Soner Dikmen
91
Sandro Lima
Yedekler
15
Harun Tekin
88
Caner Erkin
26
Marcel Tisserand
3
Mauricio Lemos
35
Nazım Sangare
17
İrfan Can Kahveci
7
Ozan Tufan
16
Ferdi Kadıoğlu
9
Papiss Cisse
10
Mbwana Samatta
Yedekler
37
Yasin Davuş
44
Übeyd Adıyaman
14
Metehan Mert
27
Ömürcan Artan
10
Sefa Yılmaz
30
Lucas Mugni
7
Dominik Furman
19
Rahmetullah Berişbek
11
Srdjan Spiridonovic
17
İlker Karakaş
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