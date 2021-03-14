SPOR

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STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Abdulkadir Bitigen MAÇ TARİH SAATİ: 14 Mar 2021 | 19:00 | şuan: 18:34
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Erol Bulut
Gençlerbirliği
Gençlerbirliği
Özcan Bizati
  Fenerbahçe - Gençlerbirliği Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 1 Altay Bayındır
  • 77 Gökhan Gönül
  • 4 Serdar Aziz
  • 37 Filip Novak
  • 41 Attila Szalai
  • 5 Jose Sosa
  • 20 Luiz Gustavo
  • 14 Dimitris Pelkas
  • 8 Mert Hakan Yandaş
  • 21 Bright Osayi-Samuel
  • 27 Mame Thiam

Gençlerbirliği

  • 1 Kristoffer Nordfeldt
  • 12 Mustafa Akbaş
  • 2 Mattias Johansson
  • 3 Halil İbrahim Pehlivan
  • 4 Arda Kızıldağ
  • 21 Daniel Candeias
  • 33 Floyd Ayite
  • 88 Murat Yıldırım
  • 23 Piris da Motta
  • 8 Soner Dikmen
  • 91 Sandro Lima

Yedekler

  • 15 Harun Tekin
  • 88 Caner Erkin
  • 26 Marcel Tisserand
  • 3 Mauricio Lemos
  • 35 Nazım Sangare
  • 17 İrfan Can Kahveci
  • 7 Ozan Tufan
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 9 Papiss Cisse
  • 10 Mbwana Samatta

Yedekler

  • 37 Yasin Davuş
  • 44 Übeyd Adıyaman
  • 14 Metehan Mert
  • 27 Ömürcan Artan
  • 10 Sefa Yılmaz
  • 30 Lucas Mugni
  • 7 Dominik Furman
  • 19 Rahmetullah Berişbek
  • 11 Srdjan Spiridonovic
  • 17 İlker Karakaş
Takım
O
Av
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