SPOR

CANLI
STADYUM: Medical Park Stadyumu HAKEM : Zorbay Küçük MAÇ TARİH SAATİ: 20 Mar 2021 | 19:00 | şuan: 18:40
Trabzonspor
Trabzonspor
Abdullah Avcı
MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü
Hikmet Karaman
  Trabzonspor - MKE Ankaragücü Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 13 Vitor Hugo
  • 32 Edgar Ie
  • 3 Marlon Rodrigues
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 11 Anastasios Bakasetas
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 29 Yunus Mallı
  • 18 Caleb Ekuban
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 21 Djaniny

MKE Ankaragücü

  • 25 Ricardo Friedrich
  • 8 Tiago Pinto
  • 13 Ante Kulusic
  • 89 Atila Turan
  • 50 Zvonimir Sarlija
  • 29 Geraldo
  • 24 İbrahim Akdağ
  • 11 Saba Lobjanidze
  • 88 Endri Cekici
  • 28 Joseph Paintsil
  • 22 Torgeir Borven

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 5 Majid Hosseini
  • 99 Serkan Asan
  • 39 Atakan Gündüz
  • 75 Faruk Can Genç
  • 8 Lewis Baker
  • 24 Flavio Da Silva
  • 7 Yusuf Sarı
  • 19 Safa Kınalı
  • 79 Benik Afobe

Yedekler

  • 1 Korcan Çelikay
  • 2 Michal Pazdan
  • 4 Erdi Dikmen
  • 42 Idriz Voca
  • 10 Orkan Çınar
  • 14 Assane Diousse
  • 16 Ali Kaan Güneren
  • 77 Emre Güral
  • 27 Aliou Badji
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Gol Krallığı
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