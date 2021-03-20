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STADYUM:
Medical Park Stadyumu
HAKEM :
Zorbay Küçük
MAÇ TARİH SAATİ:
20 Mar 2021 | 19:00 | şuan: 18:40
MÖ
Trabzonspor
Abdullah Avcı
MKE Ankaragücü
Hikmet Karaman
Trabzonspor - MKE Ankaragücü Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Trabzonspor
1
Uğurcan Çakır
13
Vitor Hugo
32
Edgar Ie
3
Marlon Rodrigues
4
Hüseyin Türkmen
11
Anastasios Bakasetas
9
Anthony Nwakaeme
29
Yunus Mallı
18
Caleb Ekuban
61
Abdulkadir Parmak
21
Djaniny
MKE Ankaragücü
25
Ricardo Friedrich
8
Tiago Pinto
13
Ante Kulusic
89
Atila Turan
50
Zvonimir Sarlija
29
Geraldo
24
İbrahim Akdağ
11
Saba Lobjanidze
88
Endri Cekici
28
Joseph Paintsil
22
Torgeir Borven
Yedekler
16
Erce Kardeşler
5
Majid Hosseini
99
Serkan Asan
39
Atakan Gündüz
75
Faruk Can Genç
8
Lewis Baker
24
Flavio Da Silva
7
Yusuf Sarı
19
Safa Kınalı
79
Benik Afobe
Yedekler
1
Korcan Çelikay
2
Michal Pazdan
4
Erdi Dikmen
42
Idriz Voca
10
Orkan Çınar
14
Assane Diousse
16
Ali Kaan Güneren
77
Emre Güral
27
Aliou Badji
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