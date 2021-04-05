SPOR

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STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Cüneyt Çakır MAÇ TARİH SAATİ: 05 Apr 2021 | 19:00 | şuan: 18:58
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Emre Belözoğlu
Yukatel Denizlispor
Yukatel Denizlispor
Hakan Kutlu
  Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 1 Altay Bayındır
  • 88 Caner Erkin
  • 77 Gökhan Gönül
  • 4 Serdar Aziz
  • 41 Attila Szalai
  • 20 Luiz Gustavo
  • 13 Enner Valencia
  • 7 Ozan Tufan
  • 14 Dimitris Pelkas
  • 29 Sinan Gümüş
  • 10 Mbwana Samatta

Yukatel Denizlispor

  • 19 Cenk Gönen
  • 22 Mustafa Yumlu
  • 23 Sakıb Aytaç
  • 15 Oğuz Yılmaz
  • 91 Fabiano Leismann
  • 42 Mix Diskerud
  • 6 Marvin Bakalorz
  • 8 Radoslaw Murawski
  • 7 Hugo Rodallega
  • 9 Hadi Sacko
  • 28 Angelo Sagal

Yedekler

  • 92 Osman Ertuğrul Çetin
  • 37 Filip Novak
  • 26 Marcel Tisserand
  • 3 Mauricio Lemos
  • 5 Jose Sosa
  • 17 İrfan Can Kahveci
  • 8 Mert Hakan Yandaş
  • 21 Bright Osayi-Samuel
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 27 Mame Thiam

Yedekler

  • 99 Abdulkadir Sünger
  • 26 Görkem Can
  • 3 Muhammet Özkal
  • 14 Mattheiu Dossevi
  • 70 Hasan Ayaroğlu
  • 5 Kubilay Aktaş
  • 11 Muris Mesanovic
  • 61 Ali Yavuz Kol
  • 25 Veton Tusha
Takım
O
Av
P
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