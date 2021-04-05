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STADYUM:
Ülker Stadyumu
HAKEM :
Cüneyt Çakır
MAÇ TARİH SAATİ:
05 Apr 2021 | 19:00 | şuan: 18:58
MÖ
Fenerbahçe
Emre Belözoğlu
Yukatel Denizlispor
Hakan Kutlu
Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Fenerbahçe
1
Altay Bayındır
88
Caner Erkin
77
Gökhan Gönül
4
Serdar Aziz
41
Attila Szalai
20
Luiz Gustavo
13
Enner Valencia
7
Ozan Tufan
14
Dimitris Pelkas
29
Sinan Gümüş
10
Mbwana Samatta
Yukatel Denizlispor
19
Cenk Gönen
22
Mustafa Yumlu
23
Sakıb Aytaç
15
Oğuz Yılmaz
91
Fabiano Leismann
42
Mix Diskerud
6
Marvin Bakalorz
8
Radoslaw Murawski
7
Hugo Rodallega
9
Hadi Sacko
28
Angelo Sagal
Yedekler
92
Osman Ertuğrul Çetin
37
Filip Novak
26
Marcel Tisserand
3
Mauricio Lemos
5
Jose Sosa
17
İrfan Can Kahveci
8
Mert Hakan Yandaş
21
Bright Osayi-Samuel
16
Ferdi Kadıoğlu
27
Mame Thiam
Yedekler
99
Abdulkadir Sünger
26
Görkem Can
3
Muhammet Özkal
14
Mattheiu Dossevi
70
Hasan Ayaroğlu
5
Kubilay Aktaş
11
Muris Mesanovic
61
Ali Yavuz Kol
25
Veton Tusha
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