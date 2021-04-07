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STADYUM:
Vodafone Park
HAKEM :
Ümit Öztürk
MAÇ TARİH SAATİ:
07 Apr 2021 | 19:00 | şuan: 18:27
MÖ
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Aytemiz Alanyaspor
Çağdaş Atan
Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Beşiktaş
30
Ersin Destanoğlu
21
Fabrice N'Sakala
23
Welinton Silva
24
Domagoj Vida
2
Valentin Rosier
13
Atiba Hutchinson
5
Josef De Souza
10
Oğuzhan Özyakup
18
Rachid Ghezzal
17
Cyle Larin
29
Cenk Tosun
Aytemiz Alanyaspor
28
Marafona
24
Juanfran
31
Giorgos Tzavellas
21
Francois Moubandje
5
Fatih Aksoy
6
Ceyhun Gülselam
8
Salih Uçan
9
Adam Bareiro
91
Davidson
22
Berkan Kutlu
10
Khouma Babacar
Yedekler
97
Utku Yuvakuran
4
Francisco Montero
33
Rıdvan Yılmaz
46
Serdar Saatçi
20
Necip Uysal
22
Adem Ljajic
70
Gökhan Töre
43
Bernard Mensah
26
Dorukhan Toköz
7
Georges-Kevin N'Koudou
Yedekler
30
Serkan Kırıntılı
4
Alpay Çelebi
3
Ahmet Gülay
75
Tayfur Bingöl
92
Damian Kadzior
14
Hasan Hüseyin Acar
26
Manolis Siopis
27
Umut Güneş
23
Efkan Bekiroğlu
19
Mustafa Pektemek
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