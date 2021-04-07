SPOR

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STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Ümit Öztürk MAÇ TARİH SAATİ: 07 Apr 2021 | 19:00 | şuan: 18:27
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Aytemiz Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor
Çağdaş Atan
  Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 23 Welinton Silva
  • 24 Domagoj Vida
  • 2 Valentin Rosier
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 5 Josef De Souza
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 18 Rachid Ghezzal
  • 17 Cyle Larin
  • 29 Cenk Tosun

Aytemiz Alanyaspor

  • 28 Marafona
  • 24 Juanfran
  • 31 Giorgos Tzavellas
  • 21 Francois Moubandje
  • 5 Fatih Aksoy
  • 6 Ceyhun Gülselam
  • 8 Salih Uçan
  • 9 Adam Bareiro
  • 91 Davidson
  • 22 Berkan Kutlu
  • 10 Khouma Babacar

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 4 Francisco Montero
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 46 Serdar Saatçi
  • 20 Necip Uysal
  • 22 Adem Ljajic
  • 70 Gökhan Töre
  • 43 Bernard Mensah
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 7 Georges-Kevin N'Koudou

Yedekler

  • 30 Serkan Kırıntılı
  • 4 Alpay Çelebi
  • 3 Ahmet Gülay
  • 75 Tayfur Bingöl
  • 92 Damian Kadzior
  • 14 Hasan Hüseyin Acar
  • 26 Manolis Siopis
  • 27 Umut Güneş
  • 23 Efkan Bekiroğlu
  • 19 Mustafa Pektemek
Takım
O
Av
P
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