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STADYUM:
Yeni Malatya Stadyumu
HAKEM :
Halis Özkahya
MAÇ TARİH SAATİ:
08 Apr 2021 | 19:00 | şuan: 18:28
MÖ
Helenex Yeni Malatyaspor
İrfan Buz
Fenerbahçe
Emre Belözoğlu
Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Helenex Yeni Malatyaspor
25
Ertaç Özbir
26
Semih Kaya
13
Wallace
57
Issam Chebake
45
Karim Hafez
99
Adem Büyük
6
Afriyie Acquah
21
Moryke Fofana
4
Stephen Mallan
77
Mustafa Eskihellaç
19
Benjamin Tetteh
Fenerbahçe
1
Altay Bayındır
88
Caner Erkin
77
Gökhan Gönül
4
Serdar Aziz
41
Attila Szalai
20
Luiz Gustavo
13
Enner Valencia
17
İrfan Can Kahveci
7
Ozan Tufan
21
Bright Osayi-Samuel
10
Mbwana Samatta
Yedekler
1
Abdulsamed Damlu
61
Zeki Yavru
92
Bülent Cevahir
8
Fernando Zuqui
27
Eric Ndizeye
12
Aly Malle
66
Jospin Nshimirimana
14
Doğukan Emeksiz
98
Jetmir Topalli
Yedekler
92
Osman Ertuğrul Çetin
26
Marcel Tisserand
37
Filip Novak
3
Mauricio Lemos
5
Jose Sosa
14
Dimitris Pelkas
8
Mert Hakan Yandaş
16
Ferdi Kadıoğlu
27
Mame Thiam
29
Sinan Gümüş
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