SPOR

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STADYUM: Yeni Malatya Stadyumu HAKEM : Halis Özkahya MAÇ TARİH SAATİ: 08 Apr 2021 | 19:00 | şuan: 18:28
Helenex Yeni Malatyaspor
Helenex Yeni Malatyaspor
İrfan Buz
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Emre Belözoğlu
  Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Helenex Yeni Malatyaspor

  • 25 Ertaç Özbir
  • 26 Semih Kaya
  • 13 Wallace
  • 57 Issam Chebake
  • 45 Karim Hafez
  • 99 Adem Büyük
  • 6 Afriyie Acquah
  • 21 Moryke Fofana
  • 4 Stephen Mallan
  • 77 Mustafa Eskihellaç
  • 19 Benjamin Tetteh

Fenerbahçe

  • 1 Altay Bayındır
  • 88 Caner Erkin
  • 77 Gökhan Gönül
  • 4 Serdar Aziz
  • 41 Attila Szalai
  • 20 Luiz Gustavo
  • 13 Enner Valencia
  • 17 İrfan Can Kahveci
  • 7 Ozan Tufan
  • 21 Bright Osayi-Samuel
  • 10 Mbwana Samatta

Yedekler

  • 1 Abdulsamed Damlu
  • 61 Zeki Yavru
  • 92 Bülent Cevahir
  • 8 Fernando Zuqui
  • 27 Eric Ndizeye
  • 12 Aly Malle
  • 66 Jospin Nshimirimana
  • 14 Doğukan Emeksiz
  • 98 Jetmir Topalli

Yedekler

  • 92 Osman Ertuğrul Çetin
  • 26 Marcel Tisserand
  • 37 Filip Novak
  • 3 Mauricio Lemos
  • 5 Jose Sosa
  • 14 Dimitris Pelkas
  • 8 Mert Hakan Yandaş
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 27 Mame Thiam
  • 29 Sinan Gümüş
Takım
O
Av
P
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