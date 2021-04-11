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STADYUM:
Kazım Karabekir Stadı
HAKEM :
Yaşar Kemal Uğurlu
MAÇ TARİH SAATİ:
11 Apr 2021 | 19:00 | şuan: 18:44
MÖ
BB Erzurumspor
Yılmaz Vural
Beşiktaş
Sergen Yalçın
BB Erzurumspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
BB Erzurumspor
29
Jakub Szumski
27
Manuel Da Costa
5
Hasan Hatipoğlu
2
Bogdan Butko
22
Leo Schwechlen
92
Aatif Chahechouhe
99
Cenk Ahmet Alkılıç
17
Emrah Başsan
8
Johanna Omolo
13
Petrus Boumal
14
Mostapha El Kabir
Beşiktaş
30
Ersin Destanoğlu
21
Fabrice N'Sakala
23
Welinton Silva
24
Domagoj Vida
2
Valentin Rosier
13
Atiba Hutchinson
10
Oğuzhan Özyakup
18
Rachid Ghezzal
17
Cyle Larin
26
Dorukhan Toköz
29
Cenk Tosun
Yedekler
1
Göktuğ Bakırbaş
33
Kayacan Erdoğan
30
Adolphe Teikeu
16
Rahman Buğra Çağıran
23
Gökhan Kardeş
4
Gabriel Obertan
70
Brahim Darri
88
Osman Çelik
15
Elbasan Rashani
91
Ricardo Gomes
Yedekler
97
Utku Yuvakuran
4
Francisco Montero
33
Rıdvan Yılmaz
28
Bilal Ceylan
46
Serdar Saatçı
20
Necip Uysal
22
Adem Ljajic
70
Gökhan Töre
43
Bernard Mensah
7
Georges-Kevin N'Koudou
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