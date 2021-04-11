SPOR

CANLI
STADYUM: Kazım Karabekir Stadı HAKEM : Yaşar Kemal Uğurlu MAÇ TARİH SAATİ: 11 Apr 2021 | 19:00 | şuan: 18:44
BB Erzurumspor
BB Erzurumspor
Yılmaz Vural
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
  BB Erzurumspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

BB Erzurumspor

  • 29 Jakub Szumski
  • 27 Manuel Da Costa
  • 5 Hasan Hatipoğlu
  • 2 Bogdan Butko
  • 22 Leo Schwechlen
  • 92 Aatif Chahechouhe
  • 99 Cenk Ahmet Alkılıç
  • 17 Emrah Başsan
  • 8 Johanna Omolo
  • 13 Petrus Boumal
  • 14 Mostapha El Kabir

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 23 Welinton Silva
  • 24 Domagoj Vida
  • 2 Valentin Rosier
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 18 Rachid Ghezzal
  • 17 Cyle Larin
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 29 Cenk Tosun

Yedekler

  • 1 Göktuğ Bakırbaş
  • 33 Kayacan Erdoğan
  • 30 Adolphe Teikeu
  • 16 Rahman Buğra Çağıran
  • 23 Gökhan Kardeş
  • 4 Gabriel Obertan
  • 70 Brahim Darri
  • 88 Osman Çelik
  • 15 Elbasan Rashani
  • 91 Ricardo Gomes

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 4 Francisco Montero
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 28 Bilal Ceylan
  • 46 Serdar Saatçı
  • 20 Necip Uysal
  • 22 Adem Ljajic
  • 70 Gökhan Töre
  • 43 Bernard Mensah
  • 7 Georges-Kevin N'Koudou
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Gol Krallığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.