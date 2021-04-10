SPOR

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STADYUM: Çaykur Didi HAKEM : Cüneyt Çakır MAÇ TARİH SAATİ: 10 Apr 2021 | 16:00 | şuan: 15:46
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor
Bülent Uygun
Trabzonspor
Trabzonspor
Abdullah Avcı
  Çaykur Rizespor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Çaykur Rizespor

  • 1 Tarık Çetin
  • 13 İsmail Köybaşı
  • 55 Mykola Morozyuk
  • 15 Selim Ay
  • 4 Montassar Talbi
  • 6 Yasin Pehlivan
  • 10 Fernando Boldrin
  • 88 Damjan Djokovic
  • 8 Fabricio Baiano
  • 18 Braian Samudio
  • 21 Milan Skoda

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 13 Vitor Hugo
  • 32 Edgar Ie
  • 3 Marlon Rodrigues
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 11 Anastasios Bakasetas
  • 29 Yunus Mallı
  • 8 Lewis Baker
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 24 Flavio Da Silva
  • 21 Djaniny

Yedekler

  • 72 Can Ceylan
  • 53 Dario Melnjak
  • 80 Yassine Meriah
  • 5 Abdullah Durak
  • 52 Erik Sabo
  • 26 Onur Bulut
  • 37 Fernando Andrade
  • 17 Konrad Michalak
  • 7 Loic Remy
  • 11 Tunay Torun

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 5 Majid Hosseini
  • 99 Serkan Asan
  • 39 Atakan Gündüz
  • 75 Faruk Can Genç
  • 70 Ahmetcan Kaplan
  • 2 Berat Özdemir
  • 7 Yusuf Sarı
  • 19 Safa Kınalı
  • 14 Hakan Yeşil
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Gol Krallığı
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