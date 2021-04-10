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STADYUM:
Çaykur Didi
HAKEM :
Cüneyt Çakır
MAÇ TARİH SAATİ:
10 Apr 2021 | 16:00 | şuan: 15:46
MÖ
Çaykur Rizespor
Bülent Uygun
Trabzonspor
Abdullah Avcı
Çaykur Rizespor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Çaykur Rizespor
1
Tarık Çetin
13
İsmail Köybaşı
55
Mykola Morozyuk
15
Selim Ay
4
Montassar Talbi
6
Yasin Pehlivan
10
Fernando Boldrin
88
Damjan Djokovic
8
Fabricio Baiano
18
Braian Samudio
21
Milan Skoda
Trabzonspor
1
Uğurcan Çakır
13
Vitor Hugo
32
Edgar Ie
3
Marlon Rodrigues
4
Hüseyin Türkmen
11
Anastasios Bakasetas
29
Yunus Mallı
8
Lewis Baker
61
Abdulkadir Parmak
24
Flavio Da Silva
21
Djaniny
Yedekler
72
Can Ceylan
53
Dario Melnjak
80
Yassine Meriah
5
Abdullah Durak
52
Erik Sabo
26
Onur Bulut
37
Fernando Andrade
17
Konrad Michalak
7
Loic Remy
11
Tunay Torun
Yedekler
16
Erce Kardeşler
5
Majid Hosseini
99
Serkan Asan
39
Atakan Gündüz
75
Faruk Can Genç
70
Ahmetcan Kaplan
2
Berat Özdemir
7
Yusuf Sarı
19
Safa Kınalı
14
Hakan Yeşil
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