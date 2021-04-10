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STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Ali Palabıyık MAÇ TARİH SAATİ: 10 Apr 2021 | 19:00 | şuan: 18:25
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
Fatih Karagümrük
Fatih Karagümrük
Francesco Farioli
  Galatasaray - Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 15 Ryan Donk
  • 19 Ömer Bayram
  • 22 DeAndre Yedlin
  • 45 Marcao
  • 8 Ryan Babel
  • 20 Emre Akbaba
  • 17 Oğulcan Çağlayan
  • 13 Oghenekaro Etebo
  • 83 Gedson Fernandes
  • 31 Mostafa Mohamed

Fatih Karagümrük

  • 2 Emiliano Viviano
  • 87 Ervin Zukanovic
  • 29 Jure Balkovec
  • 5 Enzo Roco
  • 4 Koray Altınay
  • 91 Andrea Bertolacci
  • 77 Jeremain Lens
  • 71 Jimmy Durmaz
  • 14 Efe Tatlı
  • 18 Alassane Ndao
  • 9 Artur Sobiech

Yedekler

  • 34 Okan Koçuk
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 27 Christian Luyindama
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 54 Emre Kılınç
  • 4 Taylan Antalyalı
  • 18 Kerem Aktürkoğlu
  • 9 Radamel Falcao
  • 11 Halil Dervişoğlu

Yedekler

  • 93 Aykut Özer
  • 26 Vegar Hedenstad
  • 37 Gaston Campi
  • 19 Yannis Salibur
  • 23 Aksel Aktaş
  • 17 Muhammed Pehlivan
  • 27 Serhat Ahmetoğlu
  • 63 Bora Kadıoğlu
  • 11 Mevlüt Erdinç
Takım
O
Av
P
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