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STADYUM:
Türk Telekom Stadyumu
HAKEM :
Ali Palabıyık
MAÇ TARİH SAATİ:
10 Apr 2021 | 19:00 | şuan: 18:25
MÖ
Galatasaray
Fatih Terim
Fatih Karagümrük
Francesco Farioli
Galatasaray - Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Galatasaray
1
Fernando Muslera
15
Ryan Donk
19
Ömer Bayram
22
DeAndre Yedlin
45
Marcao
8
Ryan Babel
20
Emre Akbaba
17
Oğulcan Çağlayan
13
Oghenekaro Etebo
83
Gedson Fernandes
31
Mostafa Mohamed
Fatih Karagümrük
2
Emiliano Viviano
87
Ervin Zukanovic
29
Jure Balkovec
5
Enzo Roco
4
Koray Altınay
91
Andrea Bertolacci
77
Jeremain Lens
71
Jimmy Durmaz
14
Efe Tatlı
18
Alassane Ndao
9
Artur Sobiech
Yedekler
34
Okan Koçuk
2
Şener Özbayraklı
36
Marcelo Saracchi
27
Christian Luyindama
89
Sofiane Feghouli
54
Emre Kılınç
4
Taylan Antalyalı
18
Kerem Aktürkoğlu
9
Radamel Falcao
11
Halil Dervişoğlu
Yedekler
93
Aykut Özer
26
Vegar Hedenstad
37
Gaston Campi
19
Yannis Salibur
23
Aksel Aktaş
17
Muhammed Pehlivan
27
Serhat Ahmetoğlu
63
Bora Kadıoğlu
11
Mevlüt Erdinç
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