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STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Mete Kalkavan MAÇ TARİH SAATİ: 12 Apr 2021 | 19:00 | şuan: 18:13
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Gaziantep FK
Gaziantep FK
  Fenerbahçe - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 1 Altay Bayındır
  • 88 Caner Erkin
  • 77 Gökhan Gönül
  • 4 Serdar Aziz
  • 41 Attila Szalai
  • 5 Jose Sosa
  • 17 İrfan Can Kahveci
  • 7 Ozan Tufan
  • 14 Dimitris Pelkas
  • 8 Mert Hakan Yandaş
  • 13 Enner Valencia

Gaziantep FK

  • 1 Günay Güvenç
  • 13 Junior Morais
  • 24 Roderick Miranda
  • 3 Papy Djilobodji
  • 16 Pawel Olkowski
  • 27 Kevin Mirallas
  • 74 Amedej Vetrih
  • 32 Osama Rashid
  • 44 Alexandru Maxim
  • 7 Kenan Özer
  • 94 Nouha Dicko

Yedekler

  • 92 Osman Ertuğrul Çetin
  • 26 Marcel Tisserand
  • 37 Filip Novak
  • 20 Luiz Gustavo
  • 21 Bright Osayi-Samuel
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 9 Papiss Cisse
  • 10 Mbwana Samatta
  • 27 Mame Thiam
  • 29 Sinan Gümüş

Yedekler

  • 25 Çağlar Şahin Akbaba
  • 15 Ertuğrul Ersoy
  • 11 Güray Vural
  • 77 Enver Cenk Şahin
  • 28 Andre Sousa
  • 88 Furkan Soyalp
  • 20 Zvonimir Kozulj
  • 14 Bilal Başacıkoğlu
  • 26 Mirza Cihan
  • 9 Andre Ribeiro
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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