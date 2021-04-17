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STADYUM:
Medical Park Stadyumu
HAKEM :
Zorbay Küçük
MAÇ TARİH SAATİ:
17 Apr 2021 | 16:00 | şuan: 16:00
MÖ
Trabzonspor
Abdullah Avcı
Atakaş Hatayspor
Ömer Erdoğan
Trabzonspor - Atakaş Hatayspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Trabzonspor
1
Uğurcan Çakır
32
Edgar Ie
5
Majid Hosseini
3
Marlon Rodrigues
99
Serkan Asan
11
Anastasios Bakasetas
9
Anthony Nwakaeme
8
Lewis Baker
61
Abdulkadir Parmak
7
Yusuf Sarı
21
Djaniny
Atakaş Hatayspor
1
Munir Mohamedi
90
Strahil Popov
55
Yusuf Abdioğlu
14
Pablo Santos
3
Alexandros Katranis
88
Ruben Ribeiro
28
Adama Traore
9
Aaron Boupendza
8
Rayane Aabid
30
Mohammed Kamara
92
Mame Diouf
Yedekler
16
Erce Kardeşler
23
Kamil Ahmet Çörekçi
4
Hüseyin Türkmen
39
Atakan Gündüz
75
Faruk Can Genç
70
Ahmetcan Kaplan
24
Flavio Da Silva
10
Abdülkadir Ömür
2
Berat Özdemir
19
Safa Kınalı
Yedekler
71
Ekrem Kılıçarslan
34
Akın Alkan
16
Mesut Çaytemel
6
Jean-Claude Billong
23
Abdurrahman Canlı
5
Isaac Sackey
19
Muhammed Mert
2
Burak Çamoğlu
41
Joseph Akomadi
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