SPOR

CANLI
STADYUM: Medical Park Stadyumu HAKEM : Zorbay Küçük MAÇ TARİH SAATİ: 17 Apr 2021 | 16:00 | şuan: 16:00
Trabzonspor
Trabzonspor
Abdullah Avcı
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor
Ömer Erdoğan
  Trabzonspor - Atakaş Hatayspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 32 Edgar Ie
  • 5 Majid Hosseini
  • 3 Marlon Rodrigues
  • 99 Serkan Asan
  • 11 Anastasios Bakasetas
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 8 Lewis Baker
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 7 Yusuf Sarı
  • 21 Djaniny

Atakaş Hatayspor

  • 1 Munir Mohamedi
  • 90 Strahil Popov
  • 55 Yusuf Abdioğlu
  • 14 Pablo Santos
  • 3 Alexandros Katranis
  • 88 Ruben Ribeiro
  • 28 Adama Traore
  • 9 Aaron Boupendza
  • 8 Rayane Aabid
  • 30 Mohammed Kamara
  • 92 Mame Diouf

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 23 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 39 Atakan Gündüz
  • 75 Faruk Can Genç
  • 70 Ahmetcan Kaplan
  • 24 Flavio Da Silva
  • 10 Abdülkadir Ömür
  • 2 Berat Özdemir
  • 19 Safa Kınalı

Yedekler

  • 71 Ekrem Kılıçarslan
  • 34 Akın Alkan
  • 16 Mesut Çaytemel
  • 6 Jean-Claude Billong
  • 23 Abdurrahman Canlı
  • 5 Isaac Sackey
  • 19 Muhammed Mert
  • 2 Burak Çamoğlu
  • 41 Joseph Akomadi
Takım
O
Av
P
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