SPOR

CANLI
STADYUM: Gürsel Aksel Stadyumu HAKEM : Fırat Aydınus MAÇ TARİH SAATİ: 17 Apr 2021 | 19:00 | şuan: 18:30
Göztepe
Göztepe
Ünal Karaman
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Göztepe - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Göztepe

  • 70 İrfan Can Eğribayat
  • 20 Lamine Gassama
  • 41 Berkan Emir
  • 33 Atınç Nukan
  • 68 Dzenan Burekovic
  • 8 Soner Aydoğdu
  • 7 Halil Akbunar
  • 29 Fousseni Diabate
  • 9 Cherif Ndiaye
  • 60 Obinna Nwobodo
  • 18 Adis Jahovic

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 45 Marcao
  • 27 Christian Luyindama
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 54 Emre Kılınç
  • 4 Taylan Antalyalı
  • 18 Kerem Aktürkoğlu
  • 83 Gedson Fernandes
  • 11 Halil Dervişoğlu

Yedekler

  • 13 Arda Özçimen
  • 77 Murat Paluli
  • 2 Kerim Alıcı
  • 32 Peter Zulj
  • 11 Zlatko Tripic
  • 44 Anderson Esiti
  • 30 Yalçın Kayan
  • 22 Brown Ideye
  • 99 Stefano Napoleoni
  • 80 Beykan Şimşek

Yedekler

  • 99 Fatih Öztürk
  • 34 Okan Koçuk
  • 23 Emre Taşdemir
  • 49 Valentine Ozornwafor
  • 66 Arda Turan
  • 19 Ömer Bayram
  • 20 Emre Akbaba
  • 13 Oghenekaro Etebo
  • 17 Oğulcan Çağlayan
  • 7 Henry Onyekuru
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Gol Krallığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.