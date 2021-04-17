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STADYUM:
Gürsel Aksel Stadyumu
HAKEM :
Fırat Aydınus
MAÇ TARİH SAATİ:
17 Apr 2021 | 19:00 | şuan: 18:30
MÖ
Göztepe
Ünal Karaman
Galatasaray
Fatih Terim
Göztepe - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Göztepe
70
İrfan Can Eğribayat
20
Lamine Gassama
41
Berkan Emir
33
Atınç Nukan
68
Dzenan Burekovic
8
Soner Aydoğdu
7
Halil Akbunar
29
Fousseni Diabate
9
Cherif Ndiaye
60
Obinna Nwobodo
18
Adis Jahovic
Galatasaray
1
Fernando Muslera
2
Şener Özbayraklı
36
Marcelo Saracchi
45
Marcao
27
Christian Luyindama
89
Sofiane Feghouli
54
Emre Kılınç
4
Taylan Antalyalı
18
Kerem Aktürkoğlu
83
Gedson Fernandes
11
Halil Dervişoğlu
Yedekler
13
Arda Özçimen
77
Murat Paluli
2
Kerim Alıcı
32
Peter Zulj
11
Zlatko Tripic
44
Anderson Esiti
30
Yalçın Kayan
22
Brown Ideye
99
Stefano Napoleoni
80
Beykan Şimşek
Yedekler
99
Fatih Öztürk
34
Okan Koçuk
23
Emre Taşdemir
49
Valentine Ozornwafor
66
Arda Turan
19
Ömer Bayram
20
Emre Akbaba
13
Oghenekaro Etebo
17
Oğulcan Çağlayan
7
Henry Onyekuru
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