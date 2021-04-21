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STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Mete Kalkavan MAÇ TARİH SAATİ: 21 Apr 2021 | 19:00 | şuan: 19:04
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
Trabzonspor
Trabzonspor
Abdullah Avcı
  Galatasaray - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  • 2'
    Kerem Aktürkoğlu, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
  • 1'
    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
  • 1'
    Ceza sahası içinde topla buluşan Djaniny, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Fernando Muslera kurtarıyor.
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 45 Marcao
  • 27 Christian Luyindama
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 54 Emre Kılınç
  • 4 Taylan Antalyalı
  • 18 Kerem Aktürkoğlu
  • 83 Gedson Fernandes
  • 8 Ryan Babel

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 13 Vitor Hugo
  • 32 Edgar Ie
  • 3 Marlon Rodrigues
  • 99 Serkan Asan
  • 11 Anastasios Bakasetas
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 18 Caleb Ekuban
  • 8 Lewis Baker
  • 2 Berat Özdemir
  • 21 Djaniny

Yedekler

  • 34 Okan Koçuk
  • 23 Emre Taşdemir
  • 49 Valentine Ozornwafor
  • 66 Arda Turan
  • 19 Ömer Bayram
  • 20 Emre Akbaba
  • 13 Oghenekaro Etebo
  • 17 Oğulcan Çağlayan
  • 11 Halil Dervişoğlu

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 23 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 5 Majid Hosseini
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 39 Atakan Gündüz
  • 75 Faruk Can Genç
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 24 Flavio Da Silva
  • 10 Abdülkadir Ömür
  • 79 Benik Afobe
Takım
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Av
P
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