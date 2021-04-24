  Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

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6'
Fredy, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Fernando Muslera kurtarıyor.
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4'
Fraport TAV Antalyaspor takımında, korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ruud Boffin.
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4'
Galatasaray takımında Emre Kılınç topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
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2'
Fredy, ceza sahası içinde sağ çaprazda Halil Dervişoğlu tarafından faule maruz kalıyor. Fraport TAV Antalyaspor maça serbest vuruş ile başlayacak.
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2'
Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ruud Boffin geçiyor.
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1'
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
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1'
Galatasaray takımından Ömer Bayram sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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1'
Galatasaray, Gedson Fernandes ile köşe vuruşu kullanıyor.