  Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

Fraport TAV Antalyaspor takımında, korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ruud Boffin.

Fredy, ceza sahası içinde sağ çaprazda Halil Dervişoğlu tarafından faule maruz kalıyor. Fraport TAV Antalyaspor maça serbest vuruş ile başlayacak.

Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ruud Boffin geçiyor.

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Galatasaray takımından Ömer Bayram sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.