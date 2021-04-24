SPOR

CANLI
STADYUM: Antalya Stadyumu HAKEM : Mete Kalkavan MAÇ TARİH SAATİ: 24 Apr 2021 | 20:00 | şuan: 20:38
6'
0 0
Fraport TAV Antalyaspor
Fraport TAV Antalyaspor
Ersun Yanal
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  • 6'
    Fredy, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Fernando Muslera kurtarıyor.
  • 4'
    Fraport TAV Antalyaspor takımında, korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ruud Boffin.
  • 4'
    Galatasaray takımında Emre Kılınç topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
  • 2'
    Fredy, ceza sahası içinde sağ çaprazda Halil Dervişoğlu tarafından faule maruz kalıyor. Fraport TAV Antalyaspor maça serbest vuruş ile başlayacak.
  • 2'
    Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ruud Boffin geçiyor.
  • 1'
    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
  • 1'
    Galatasaray takımından Ömer Bayram sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 1'
    Galatasaray, Gedson Fernandes ile köşe vuruşu kullanıyor.
  Takım Kadroları

Fraport TAV Antalyaspor

  • 25 Ruud Boffin
  • 13 Fedor Kudryashov
  • 4 Naldo
  • 5 Bahadır Öztürk
  • 53 Mert Yılmaz
  • 16 Fredy
  • 17 Serdar Gürler
  • 23 Amilton
  • 19 Ufuk Akyol
  • 77 Bünyamin Balcı
  • 10 Lukas Podolski

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 15 Ryan Donk
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 19 Ömer Bayram
  • 45 Marcao
  • 54 Emre Kılınç
  • 20 Emre Akbaba
  • 13 Oghenekaro Etebo
  • 18 Kerem Aktürkoğlu
  • 83 Gedson Fernandes
  • 11 Halil Dervişoğlu

Yedekler

  • 35 Ferhat Kaplan
  • 1 Doğukan Özkan
  • 2 Ersan Gülüm
  • 99 Ali Eren İyican
  • 8 Nuri Şahin
  • 28 Omar Imeri
  • 11 Dever Orgill
  • 14 Jean-Armel Drole

Yedekler

  • 34 Okan Koçuk
  • 23 Emre Taşdemir
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 27 Christian Luyindama
  • 8 Ryan Babel
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 66 Arda Turan
  • 4 Taylan Antalyalı
  • 17 Oğulcan Çağlayan
  • 31 Mostafa Mohamed
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Gol Krallığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.