SPOR

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STADYUM: Medical Park Stadyumu HAKEM : Ali Şansalan MAÇ TARİH SAATİ: 24 Apr 2021 | 16:00 | şuan: 16:04
Trabzonspor
Trabzonspor
Abdullah Avcı
Fatih Karagümrük
Fatih Karagümrük
Francesco Farioli
  Trabzonspor - Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı
  • 1'
    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 13 Vitor Hugo
  • 32 Edgar Ie
  • 3 Marlon Rodrigues
  • 99 Serkan Asan
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 18 Caleb Ekuban
  • 8 Lewis Baker
  • 2 Berat Özdemir
  • 7 Yusuf Sarı
  • 21 Djaniny

Fatih Karagümrük

  • 2 Emiliano Viviano
  • 26 Vegar Hedenstad
  • 87 Ervin Zukanovic
  • 22 Fatih Kuruçuk
  • 27 Serhat Ahmetoğlu
  • 71 Jimmy Durmaz
  • 6 Lucas Biglia
  • 19 Yannis Salibur
  • 23 Aksel Aktaş
  • 14 Efe Tatlı
  • 11 Mevlüt Erdinç

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 23 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 5 Majid Hosseini
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 39 Atakan Gündüz
  • 75 Faruk Can Genç
  • 24 Flavio Da Silva
  • 10 Abdülkadir Ömür
  • 19 Safa Kınalı
  • 79 Benik Afobe

Yedekler

  • 93 Aykut Özer
  • 25 Yavuz Ulaş Genç
  • 37 Gaston Campi
  • 64 Ömer Faruk Ersoy
  • 91 Andrea Bertolacci
  • 77 Jeremain Lens
  • 17 Muhammed Pehlivan
  • 18 Alassane Ndao
  • 16 Fabio Borini
  • 67 Ali Rıza Aslan
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Gol Krallığı
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