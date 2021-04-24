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STADYUM:
Medical Park Stadyumu
HAKEM :
Ali Şansalan
MAÇ TARİH SAATİ:
24 Apr 2021 | 16:00 | şuan: 16:04
MÖ
Trabzonspor
Abdullah Avcı
Fatih Karagümrük
Francesco Farioli
Trabzonspor - Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı
1'
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
Takım Kadroları
Trabzonspor
1
Uğurcan Çakır
13
Vitor Hugo
32
Edgar Ie
3
Marlon Rodrigues
99
Serkan Asan
9
Anthony Nwakaeme
18
Caleb Ekuban
8
Lewis Baker
2
Berat Özdemir
7
Yusuf Sarı
21
Djaniny
Fatih Karagümrük
2
Emiliano Viviano
26
Vegar Hedenstad
87
Ervin Zukanovic
22
Fatih Kuruçuk
27
Serhat Ahmetoğlu
71
Jimmy Durmaz
6
Lucas Biglia
19
Yannis Salibur
23
Aksel Aktaş
14
Efe Tatlı
11
Mevlüt Erdinç
Yedekler
16
Erce Kardeşler
23
Kamil Ahmet Çörekçi
5
Majid Hosseini
4
Hüseyin Türkmen
39
Atakan Gündüz
75
Faruk Can Genç
24
Flavio Da Silva
10
Abdülkadir Ömür
19
Safa Kınalı
79
Benik Afobe
Yedekler
93
Aykut Özer
25
Yavuz Ulaş Genç
37
Gaston Campi
64
Ömer Faruk Ersoy
91
Andrea Bertolacci
77
Jeremain Lens
17
Muhammed Pehlivan
18
Alassane Ndao
16
Fabio Borini
67
Ali Rıza Aslan
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