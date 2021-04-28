  Göztepe - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

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23'
Göztepe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Atınç Nukan.
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23'
Trabzonspor takımında Anastasios Bakasetas faul yapıyor.
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22'
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Djaniny ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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20'
Göztepe takımından Berkan Emir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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19'
Ofsayt bayrağı Kerim Alıcı için kalkıyor
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19'
Göztepe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Berkan Emir.
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18'
Göztepe, Berkan Emir ile köşe vuruşu kullanıyor.
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18'
Trabzonspor takımında Anthony Nwakaeme faul yapıyor.
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18'
Göztepe takımından Berkan Emir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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17'
Göztepe takımından Berkan Emir sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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16'
Göztepe, Soner Aydoğdu ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
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16'
Anastasios Bakasetas - Fousseni Diabate mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Fousseni Diabate lehine faul kararı veriyor.
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15'
Ceza sahası içinde topla buluşan Djaniny, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci İrfan Can Eğribayat kurtarıyor.
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14'
Caleb Ekuban tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
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14'
Trabzonspor, Marlon Rodrigues ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
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14'
Berat Özdemir, Fousseni Diabate tarafından faulle durdurulduğu için Trabzonspor orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
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13'
Anthony Nwakaeme, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci İrfan Can Eğribayat kurtarıyor.
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13'
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Lamine Gassama ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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12'
Trabzonspor takımından Caleb Ekuban sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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10'
Göztepe, Kerim Alıcı ile serbest vuruş kullanacak.
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9'
Hakem, Marlon Rodrigues tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
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8'
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Marlon Rodrigues ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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6'
Göztepe, Kerim Alıcı ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
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6'
Göztepe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Soner Aydoğdu geçiyor.
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5'
Korner bayrağına yakın bir noktada topla buluşan Halil Akbunar , Anthony Nwakaeme tarafından faulle durduruluyor.
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5'
Trabzonspor takımında Anthony Nwakaeme, sarı kart görüyor.
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1'
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.