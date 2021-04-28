  Göztepe - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

23' Göztepe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Atınç Nukan.

23' Trabzonspor takımında Anastasios Bakasetas faul yapıyor.

22' Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Djaniny ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

20' Göztepe takımından Berkan Emir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

19' Ofsayt bayrağı Kerim Alıcı için kalkıyor

19' Göztepe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Berkan Emir.

18' Göztepe, Berkan Emir ile köşe vuruşu kullanıyor.

18' Trabzonspor takımında Anthony Nwakaeme faul yapıyor.

18' Göztepe takımından Berkan Emir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

17' Göztepe takımından Berkan Emir sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

16' Göztepe, Soner Aydoğdu ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

16' Anastasios Bakasetas - Fousseni Diabate mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Fousseni Diabate lehine faul kararı veriyor.

15' Ceza sahası içinde topla buluşan Djaniny, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci İrfan Can Eğribayat kurtarıyor.

14' Caleb Ekuban tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

14' Trabzonspor, Marlon Rodrigues ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

14' Berat Özdemir, Fousseni Diabate tarafından faulle durdurulduğu için Trabzonspor orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

13' Anthony Nwakaeme, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci İrfan Can Eğribayat kurtarıyor.

13' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Lamine Gassama ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

12' Trabzonspor takımından Caleb Ekuban sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

10' Göztepe, Kerim Alıcı ile serbest vuruş kullanacak.

9' Hakem, Marlon Rodrigues tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

8' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Marlon Rodrigues ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

6' Göztepe, Kerim Alıcı ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

6' Göztepe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Soner Aydoğdu geçiyor.

5' Korner bayrağına yakın bir noktada topla buluşan Halil Akbunar , Anthony Nwakaeme tarafından faulle durduruluyor.

5' Trabzonspor takımında Anthony Nwakaeme, sarı kart görüyor.