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STADYUM: Gürsel Aksel Stadyumu HAKEM : Tugay Kaan Numanoğlu MAÇ TARİH SAATİ: 28 Apr 2021 | 16:00 | şuan: 16:25
23'
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Göztepe
Göztepe
Ünal Karaman
Trabzonspor
Trabzonspor
Abdullah Avcı
  Göztepe - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  • 23'
    Göztepe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Atınç Nukan.
  • 23'
    Trabzonspor takımında Anastasios Bakasetas faul yapıyor.
  • 22'
    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Djaniny ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 20'
    Göztepe takımından Berkan Emir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 19'
    Ofsayt bayrağı Kerim Alıcı için kalkıyor
  • 19'
    Göztepe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Berkan Emir.
  • 18'
    Göztepe, Berkan Emir ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 18'
    Trabzonspor takımında Anthony Nwakaeme faul yapıyor.
  • 18'
    Göztepe takımından Berkan Emir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 17'
    Göztepe takımından Berkan Emir sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 16'
    Göztepe, Soner Aydoğdu ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
  • 16'
    Anastasios Bakasetas - Fousseni Diabate mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Fousseni Diabate lehine faul kararı veriyor.
  • 15'
    Ceza sahası içinde topla buluşan Djaniny, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci İrfan Can Eğribayat kurtarıyor.
  • 14'
    Caleb Ekuban tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
  • 14'
    Trabzonspor, Marlon Rodrigues ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
  • 14'
    Berat Özdemir, Fousseni Diabate tarafından faulle durdurulduğu için Trabzonspor orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
  • 13'
    Anthony Nwakaeme, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci İrfan Can Eğribayat kurtarıyor.
  • 13'
    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Lamine Gassama ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 12'
    Trabzonspor takımından Caleb Ekuban sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 10'
    Göztepe, Kerim Alıcı ile serbest vuruş kullanacak.
  • 9'
    Hakem, Marlon Rodrigues tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
  • 8'
    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Marlon Rodrigues ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 6'
    Göztepe, Kerim Alıcı ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
  • 6'
    Göztepe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Soner Aydoğdu geçiyor.
  • 5'
    Korner bayrağına yakın bir noktada topla buluşan Halil Akbunar , Anthony Nwakaeme tarafından faulle durduruluyor.
  • 5'
    Trabzonspor takımında Anthony Nwakaeme, sarı kart görüyor.
  • 1'
    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Göztepe

  • 70 İrfan Can Eğribayat
  • 20 Lamine Gassama
  • 41 Berkan Emir
  • 33 Atınç Nukan
  • 2 Kerim Alıcı
  • 8 Soner Aydoğdu
  • 7 Halil Akbunar
  • 29 Fousseni Diabate
  • 9 Cherif Ndiaye
  • 60 Obinna Nwobodo
  • 18 Adis Jahovic

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 13 Vitor Hugo
  • 5 Majid Hosseini
  • 3 Marlon Rodrigues
  • 99 Serkan Asan
  • 11 Anastasios Bakasetas
  • 9 Anthony Nwakaeme 5'
  • 18 Caleb Ekuban
  • 8 Lewis Baker
  • 2 Berat Özdemir
  • 21 Djaniny

Yedekler

  • 13 Arda Özçimen
  • 77 Murat Paluli
  • 5 Alpaslan Öztürk
  • 32 Peter Zulj
  • 11 Zlatko Tripic
  • 44 Anderson Esiti
  • 6 Kubilay Sönmez
  • 30 Yalçın Kayan
  • 22 Brown Ideye
  • 80 Beykan Şimşek

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 23 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 39 Atakan Gündüz
  • 75 Faruk Can Genç
  • 24 Flavio Da Silva
  • 10 Abdülkadir Ömür
  • 7 Yusuf Sarı
  • 19 Safa Kınalı
  • 79 Benik Afobe
Takım
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