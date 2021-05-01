  Beşiktaş - Atakaş Hatayspor Canlı Maç Anlatımı

25' Rachid Ghezzal altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

23' Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Valentin Rosier geçiyor.

23' Atakaş Hatayspor takımında Aaron Boupendza faul yapıyor.

21' Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Georges-Kevin N'Koudou ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

20' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Valentin Rosier ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

19' Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Josef De Souza kullanacak.

19' Atakaş Hatayspor takımında Ruben Ribeiro faul yapıyor.

19' Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Josef De Souza kullanacak.

18' Beşiktaş, Valentin Rosier ile serbest vuruş kullanacak.

18' Josef De Souza, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada Aaron Boupendza tarafından faule maruz kalıyor.

17' Valentin Rosier, Aaron Boupendza tarafından faulle durduruluyor.

17' Georges-Kevin N'Koudou önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Georges-Kevin N'Koudou tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

14' Golün asistini yapan isim Adem Ljajic.

14' GOL! Cyle Larin tabelayı 3 - 0 olarak değiştiriyor.

13' Ceza sahası içinde topla buluşan Georges-Kevin N'Koudou, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Munir Mohamedi kurtarıyor.

11' Ceza sahası içinde topla buluşan Cyle Larin, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Munir Mohamedi kurtarıyor.

11' Golün asistini yapan isim Atiba Hutchinson.

11' GOL! Cyle Larin ile Beşiktaş farkı 2'ye çıkarıyor.

10' Alexandros Katranis altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

9' Atakaş Hatayspor takımından Aaron Boupendza çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

8' Atakaş Hatayspor takımından Alexandros Katranis ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

7' Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Josef De Souza.

7' Atakaş Hatayspor takımında Ruben Ribeiro faul yapıyor.

6' Rachid Ghezzal tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

6' Adem Ljajic tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

6' Beşiktaş takımından Georges-Kevin N'Koudou tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

5' Atakaş Hatayspor, Pablo Santos ile ceza sahasının çaprazından serbest vuruş kullanacak.

5' Beşiktaş takımı Cyle Larin ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Cyle Larin tarafından çekilen şut auta gidiyor.

4' Beşiktaş takımında Cyle Larin faul yapıyor.

4' Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Babajide Akintola ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

3' Beşiktaş takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Atiba Hutchinson kullanacak.

3' Atakaş Hatayspor takımında Babajide Akintola faul yapıyor.

2' GOL! Babajide Akintola için şanssız an. Babajide Akintola topu kendi ağlarına gönderiyor.

2' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

2' Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile köşe vuruşu kullanıyor.

1' Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Georges-Kevin N'Koudou ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.