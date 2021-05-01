  Beşiktaş - Atakaş Hatayspor Canlı Maç Anlatımı

-
25'
Rachid Ghezzal altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
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23'
Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Valentin Rosier geçiyor.
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23'
Atakaş Hatayspor takımında Aaron Boupendza faul yapıyor.
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21'
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Georges-Kevin N'Koudou ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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20'
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Valentin Rosier ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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19'
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Josef De Souza kullanacak.
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19'
Atakaş Hatayspor takımında Ruben Ribeiro faul yapıyor.
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19'
Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Josef De Souza kullanacak.
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18'
Beşiktaş, Valentin Rosier ile serbest vuruş kullanacak.
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18'
Josef De Souza, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada Aaron Boupendza tarafından faule maruz kalıyor.
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17'
Valentin Rosier, Aaron Boupendza tarafından faulle durduruluyor.
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17'
Georges-Kevin N'Koudou önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Georges-Kevin N'Koudou tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
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14'
Golün asistini yapan isim Adem Ljajic.
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14'
GOL! Cyle Larin tabelayı 3 - 0 olarak değiştiriyor.
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13'
Ceza sahası içinde topla buluşan Georges-Kevin N'Koudou, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Munir Mohamedi kurtarıyor.
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11'
Ceza sahası içinde topla buluşan Cyle Larin, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Munir Mohamedi kurtarıyor.
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11'
Golün asistini yapan isim Atiba Hutchinson.
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11'
GOL! Cyle Larin ile Beşiktaş farkı 2'ye çıkarıyor.
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10'
Alexandros Katranis altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
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9'
Atakaş Hatayspor takımından Aaron Boupendza çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
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8'
Atakaş Hatayspor takımından Alexandros Katranis ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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7'
Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Josef De Souza.
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7'
Atakaş Hatayspor takımında Ruben Ribeiro faul yapıyor.
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6'
Rachid Ghezzal tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
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6'
Adem Ljajic tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
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6'
Beşiktaş takımından Georges-Kevin N'Koudou tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
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5'
Atakaş Hatayspor, Pablo Santos ile ceza sahasının çaprazından serbest vuruş kullanacak.
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5'
Beşiktaş takımı Cyle Larin ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Cyle Larin tarafından çekilen şut auta gidiyor.
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4'
Beşiktaş takımında Cyle Larin faul yapıyor.
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4'
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Babajide Akintola ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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3'
Beşiktaş takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Atiba Hutchinson kullanacak.
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3'
Atakaş Hatayspor takımında Babajide Akintola faul yapıyor.
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2'
GOL! Babajide Akintola için şanssız an. Babajide Akintola topu kendi ağlarına gönderiyor.
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2'
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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2'
Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile köşe vuruşu kullanıyor.
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1'
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Georges-Kevin N'Koudou ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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1'
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.