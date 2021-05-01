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STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Ali Palabıyık MAÇ TARİH SAATİ: 01 May 2021 | 20:00 | şuan: 20:57
27'
3 0
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
2' Babajide Akintola (KK) 11' Cyle Larin 14' Cyle Larin
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor
Ömer Erdoğan
  Beşiktaş - Atakaş Hatayspor Canlı Maç Anlatımı
  • 25'
    Rachid Ghezzal altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 23'
    Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Valentin Rosier geçiyor.
  • 23'
    Atakaş Hatayspor takımında Aaron Boupendza faul yapıyor.
  • 21'
    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Georges-Kevin N'Koudou ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 20'
    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Valentin Rosier ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 19'
    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Josef De Souza kullanacak.
  • 19'
    Atakaş Hatayspor takımında Ruben Ribeiro faul yapıyor.
  • 19'
    Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Josef De Souza kullanacak.
  • 18'
    Beşiktaş, Valentin Rosier ile serbest vuruş kullanacak.
  • 18'
    Josef De Souza, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada Aaron Boupendza tarafından faule maruz kalıyor.
  • 17'
    Valentin Rosier, Aaron Boupendza tarafından faulle durduruluyor.
  • 17'
    Georges-Kevin N'Koudou önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Georges-Kevin N'Koudou tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
  • 14'
    Golün asistini yapan isim Adem Ljajic.
  • 14'
    GOL! Cyle Larin tabelayı 3 - 0 olarak değiştiriyor.
  • 13'
    Ceza sahası içinde topla buluşan Georges-Kevin N'Koudou, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Munir Mohamedi kurtarıyor.
  • 11'
    Ceza sahası içinde topla buluşan Cyle Larin, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Munir Mohamedi kurtarıyor.
  • 11'
    Golün asistini yapan isim Atiba Hutchinson.
  • 11'
    GOL! Cyle Larin ile Beşiktaş farkı 2'ye çıkarıyor.
  • 10'
    Alexandros Katranis altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 9'
    Atakaş Hatayspor takımından Aaron Boupendza çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
  • 8'
    Atakaş Hatayspor takımından Alexandros Katranis ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 7'
    Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Josef De Souza.
  • 7'
    Atakaş Hatayspor takımında Ruben Ribeiro faul yapıyor.
  • 6'
    Rachid Ghezzal tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
  • 6'
    Adem Ljajic tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
  • 6'
    Beşiktaş takımından Georges-Kevin N'Koudou tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
  • 5'
    Atakaş Hatayspor, Pablo Santos ile ceza sahasının çaprazından serbest vuruş kullanacak.
  • 5'
    Beşiktaş takımı Cyle Larin ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Cyle Larin tarafından çekilen şut auta gidiyor.
  • 4'
    Beşiktaş takımında Cyle Larin faul yapıyor.
  • 4'
    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Babajide Akintola ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 3'
    Beşiktaş takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Atiba Hutchinson kullanacak.
  • 3'
    Atakaş Hatayspor takımında Babajide Akintola faul yapıyor.
  • 2'
    GOL! Babajide Akintola için şanssız an. Babajide Akintola topu kendi ağlarına gönderiyor.
  • 2'
    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 2'
    Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 1'
    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Georges-Kevin N'Koudou ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 1'
    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 23 Welinton Silva
  • 24 Domagoj Vida
  • 2 Valentin Rosier
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 5 Josef De Souza
  • 22 Adem Ljajic
  • 18 Rachid Ghezzal
  • 7 Georges-Kevin N'Koudou
  • 17 Cyle Larin

Atakaş Hatayspor

  • 1 Munir Mohamedi
  • 90 Strahil Popov
  • 14 Pablo Santos
  • 6 Jean-Claude Billong
  • 3 Alexandros Katranis
  • 88 Ruben Ribeiro
  • 28 Adama Traore
  • 17 Babajide Akintola
  • 9 Aaron Boupendza
  • 8 Rayane Aabid
  • 92 Mame Diouf

Yedekler

  • 61 Emre Bilgin
  • 97 Utku Yuvakuran
  • 4 Francisco Montero
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 28 Bilal Ceylan
  • 46 Serdar Saatçı
  • 20 Necip Uysal
  • 70 Gökhan Töre
  • 43 Bernard Mensah
  • 26 Dorukhan Toköz

Yedekler

  • 34 Akın Alkan
  • 71 Ekrem Kılıçarslan
  • 16 Mesut Çaytemel
  • 55 Yusuf Abdioğlu
  • 23 Abdurrahman Canlı
  • 19 Muhammed Mert
  • 2 Burak Çamoğlu
  • 41 Joseph Akomadi
Takım
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