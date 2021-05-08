  Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı

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28'
Lewis Baker ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
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23'
Rakip ceza sahasının sol köşesinde Gökdeniz Bayrakdar için ofsayt bayrağı kalkıyor.
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19'
Nuri Şahin ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
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16'
Djaniny ceza sahası içinde altıpas üzerinde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
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14'
Fraport TAV Antalyaspor takımından Hakan Özmert tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
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12'
GOL! Anthony Nwakaeme takımını öne geçiren golü atıyor.
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12'
Golün asistini yapan isim Caleb Ekuban.
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7'
Ceza sahası içinde topla buluşan Anthony Nwakaeme, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
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6'
Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Djaniny için ofsayt bayrağı kalkıyor.
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1'
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.