SPOR

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STADYUM: Medical Park Stadyumu HAKEM : Abdulkadir Bitigen MAÇ TARİH SAATİ: 08 May 2021 | 20:00 | şuan: 21:00
28'
1 0
Trabzonspor
Trabzonspor
Abdullah Avcı
12' Anthony Nwakaeme
Fraport TAV Antalyaspor
Fraport TAV Antalyaspor
Ersun Yanal
  Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı
  • 28'
    Lewis Baker ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 23'
    Rakip ceza sahasının sol köşesinde Gökdeniz Bayrakdar için ofsayt bayrağı kalkıyor.
  • 19'
    Nuri Şahin ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 16'
    Djaniny ceza sahası içinde altıpas üzerinde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
  • 14'
    Fraport TAV Antalyaspor takımından Hakan Özmert tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
  • 12'
    GOL! Anthony Nwakaeme takımını öne geçiren golü atıyor.
  • 12'
    Golün asistini yapan isim Caleb Ekuban.
  • 7'
    Ceza sahası içinde topla buluşan Anthony Nwakaeme, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
  • 6'
    Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Djaniny için ofsayt bayrağı kalkıyor.
  • 1'
    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 32 Edgar Ie
  • 3 Marlon Rodrigues
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 99 Serkan Asan
  • 11 Anastasios Bakasetas
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 18 Caleb Ekuban
  • 8 Lewis Baker
  • 10 Abdülkadir Ömür
  • 21 Djaniny

Fraport TAV Antalyaspor

  • 25 Ruud Boffin
  • 13 Fedor Kudryashov
  • 89 Veysel Sarı
  • 4 Naldo
  • 77 Bünyamin Balcı
  • 8 Nuri Şahin
  • 16 Fredy
  • 88 Hakan Özmert
  • 23 Amilton
  • 41 Gökdeniz Bayrakdar
  • 10 Lukas Podolski

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 23 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 5 Majid Hosseini
  • 39 Atakan Gündüz
  • 75 Faruk Can Genç
  • 29 Yunus Mallı
  • 24 Flavio Da Silva
  • 7 Yusuf Sarı
  • 19 Safa Kınalı
  • 79 Benik Afobe

Yedekler

  • 35 Ferhat Kaplan
  • 2 Ersan Gülüm
  • 5 Bahadır Öztürk
  • 99 Ali Eren İyican
  • 9 Sidney Sam
  • 17 Serdar Gürler
  • 19 Ufuk Akyol
  • 28 Omar Imeri
  • 15 Mevlüt Han Ekelik
  • 11 Dever Orgill
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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