  Yukatel Denizlispor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

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27'
Galatasaray takımından Ryan Babel ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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26'
Galatasaray takımı Arda Turan ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Arda Turan tarafından çekilen şut auta gidiyor.
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26'
Galatasaray takımından Ryan Babel sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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24'
Gedson Fernandes, gol pasını veren isim.
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24'
GOL! Halil Dervişoğlu Galatasaray takımını öne geçiren golü atıyor.
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22'
Gedson Fernandes ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
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22'
Galatasaray takımından Marcelo Saracchi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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19'
Ceza sahası içinde topla buluşan Hasan Ayaroğlu, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Fernando Muslera kurtarıyor.
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18'
Galatasaray, Emre Akbaba ile köşe vuruşu kullanıyor.
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18'
Galatasaray takımından Emre Akbaba ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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17'
Galatasaray takımından Gedson Fernandes Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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16'
Marcelo Saracchi rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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14'
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Marcelo Saracchi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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13'
Yukatel Denizlispor takımından Hasan Ayaroğlu ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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11'
Galatasaray takımından Gedson Fernandes sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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11'
Galatasaray, Gedson Fernandes ile köşe vuruşu kullanıyor.
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10'
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Marcelo Saracchi ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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10'
Galatasaray takımından DeAndre Yedlin sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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5'
Ceza sahası içinde topla buluşan Hasan Ayaroğlu, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Fernando Muslera kurtarıyor.
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5'
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Gedson Fernandes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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5'
Galatasaray, Gedson Fernandes ile köşe vuruşu kullanıyor.
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4'
Ceza sahası içinde topla buluşan Arda Turan, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor.
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3'
Yukatel Denizlispor takımında Veton Tusha faul yapıyor. Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Gedson Fernandes.
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3'
Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan DeAndre Yedlin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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3'
Galatasaray takımından Gedson Fernandes Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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3'
Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Gedson Fernandes kullanacak.
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1'
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.