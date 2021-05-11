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STADYUM: Denizli Atatürk HAKEM : Abdulkadir Bitigen MAÇ TARİH SAATİ: 11 May 2021 | 20:00 | şuan: 21:02
31'
0 1
Yukatel Denizlispor
Yukatel Denizlispor
Ali Tandoğan
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
22' Halil Dervişoğlu
  Yukatel Denizlispor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  • 27'
    Galatasaray takımından Ryan Babel ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 26'
    Galatasaray takımı Arda Turan ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Arda Turan tarafından çekilen şut auta gidiyor.
  • 26'
    Galatasaray takımından Ryan Babel sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 24'
    Gedson Fernandes, gol pasını veren isim.
  • 24'
    GOL! Halil Dervişoğlu Galatasaray takımını öne geçiren golü atıyor.
  • 22'
    Gedson Fernandes ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 22'
    Galatasaray takımından Marcelo Saracchi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 19'
    Ceza sahası içinde topla buluşan Hasan Ayaroğlu, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Fernando Muslera kurtarıyor.
  • 18'
    Galatasaray, Emre Akbaba ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 18'
    Galatasaray takımından Emre Akbaba ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 17'
    Galatasaray takımından Gedson Fernandes Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 16'
    Marcelo Saracchi rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 14'
    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Marcelo Saracchi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 13'
    Yukatel Denizlispor takımından Hasan Ayaroğlu ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 11'
    Galatasaray takımından Gedson Fernandes sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 11'
    Galatasaray, Gedson Fernandes ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 10'
    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Marcelo Saracchi ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 10'
    Galatasaray takımından DeAndre Yedlin sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 5'
    Ceza sahası içinde topla buluşan Hasan Ayaroğlu, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Fernando Muslera kurtarıyor.
  • 5'
    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Gedson Fernandes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 5'
    Galatasaray, Gedson Fernandes ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 4'
    Ceza sahası içinde topla buluşan Arda Turan, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor.
  • 3'
    Yukatel Denizlispor takımında Veton Tusha faul yapıyor. Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Gedson Fernandes.
  • 3'
    Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan DeAndre Yedlin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 3'
    Galatasaray takımından Gedson Fernandes Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 3'
    Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Gedson Fernandes kullanacak.
  • 1'
    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Yukatel Denizlispor

  • 99 Abdulkadir Sünger
  • 23 Sakıb Aytaç
  • 70 Hasan Ayaroğlu
  • 91 Fabiano Leismann
  • 3 Muhammet Özkal
  • 61 Ali Yavuz Kol
  • 42 Mix Diskerud
  • 20 Recep Niyaz
  • 8 Radoslaw Murawski
  • 25 Veton Tusha
  • 7 Hugo Rodallega

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 15 Ryan Donk
  • 22 DeAndre Yedlin
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 45 Marcao
  • 8 Ryan Babel
  • 66 Arda Turan
  • 4 Taylan Antalyalı
  • 20 Emre Akbaba
  • 83 Gedson Fernandes
  • 11 Halil Dervişoğlu

Yedekler

  • 1 Hüseyin Altıntaş
  • 26 Görkem Can
  • 77 Emirhan Kaşcıoğlu
  • 14 Mattheiu Dossevi
  • 60 Özgür Çek
  • 33 Ferhat Erdoğan
  • 11 Muris Mesanovic
  • 35 Mehmet Ali Ulaman

Yedekler

  • 34 Okan Koçuk
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 14 Martin Linnes
  • 27 Christian Luyindama
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 19 Ömer Bayram
  • 54 Emre Kılınç
  • 18 Kerem Aktürkoğlu
  • 7 Henry Onyekuru
  • 31 Mostafa Mohamed
Takım
O
Av
P
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