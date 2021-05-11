  Yukatel Denizlispor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

27' Galatasaray takımından Ryan Babel ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

26' Galatasaray takımı Arda Turan ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Arda Turan tarafından çekilen şut auta gidiyor.

26' Galatasaray takımından Ryan Babel sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

24' Gedson Fernandes, gol pasını veren isim.

24' GOL! Halil Dervişoğlu Galatasaray takımını öne geçiren golü atıyor.

22' Gedson Fernandes ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

22' Galatasaray takımından Marcelo Saracchi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

19' Ceza sahası içinde topla buluşan Hasan Ayaroğlu, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Fernando Muslera kurtarıyor.

18' Galatasaray, Emre Akbaba ile köşe vuruşu kullanıyor.

18' Galatasaray takımından Emre Akbaba ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

17' Galatasaray takımından Gedson Fernandes Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

16' Marcelo Saracchi rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

14' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Marcelo Saracchi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

13' Yukatel Denizlispor takımından Hasan Ayaroğlu ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

11' Galatasaray takımından Gedson Fernandes sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

11' Galatasaray, Gedson Fernandes ile köşe vuruşu kullanıyor.

10' Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Marcelo Saracchi ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

10' Galatasaray takımından DeAndre Yedlin sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

5' Ceza sahası içinde topla buluşan Hasan Ayaroğlu, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Fernando Muslera kurtarıyor.

5' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Gedson Fernandes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

5' Galatasaray, Gedson Fernandes ile köşe vuruşu kullanıyor.

4' Ceza sahası içinde topla buluşan Arda Turan, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor.

3' Yukatel Denizlispor takımında Veton Tusha faul yapıyor. Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Gedson Fernandes.

3' Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan DeAndre Yedlin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

3' Galatasaray takımından Gedson Fernandes Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

3' Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Gedson Fernandes kullanacak.