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STADYUM: Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu HAKEM : Ali Şansalan MAÇ TARİH SAATİ: 11 May 2021 | 17:00 | şuan: 17:57
İYS
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İttifak Holding Konyaspor
İttifak Holding Konyaspor
İlhan Palut
Trabzonspor
Trabzonspor
Abdullah Avcı
  İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  • 45'
    Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor
  • 45'
    Bu dakikada Trabzonspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Lewis Baker
  • 45'
    Trabzonspor takımından Kamil Ahmet Çörekçi sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 44'
    Abdülkerim Bardakcı, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
  • 39'
    Jesse Sekidika rakip ceza sahasının dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktada ofsayta yakalanıyor.
  • 39'
    İttifak Holding Konyaspor, Abdülkerim Bardakcı ile serbest vuruş kullanacak.
  • 38'
    İttifak Holding Konyaspor takımında Barış Yardımcı faul yapıyor.
  • 38'
    İttifak Holding Konyaspor takımında Barış Yardımcı hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
  • 38'
    Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lewis Baker.
  • 38'
    Abdülkerim Bardakcı, Anastasios Bakasetas tarafından faulle durduruluyor.
  • 37'
    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Jesse Sekidika ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 34'
    Guilherme Sitya rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 34'
    İttifak Holding Konyaspor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Guilherme Sitya.
  • 34'
    Trabzonspor takımında Edgar Ie, sarı kart görüyor.
  • 33'
    Trabzonspor takımında Edgar Ie faul yapıyor.
  • 33'
    İttifak Holding Konyaspor, Guilherme Sitya ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 33'
    Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 33'
    Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 30'
    Amir Hadziahmetovic, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
  • 29'
    Levan Shengelia ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 27'
    Abdülkadir Ömür, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ibrahim Sehic kurtarıyor.
  • 27'
    Trabzonspor takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lewis Baker.
  • 27'
    Abdülkerim Bardakcı – Anastasios Bakasetas mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.
  • 23'
    Caleb Ekuban önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Caleb Ekuban tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
  • 21'
    Ceza sahasında Amar Rahmanovic topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
  • 21'
    İttifak Holding Konyaspor takımından Amir Hadziahmetovic çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
  • 21'
    İttifak Holding Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile serbest vuruş kullanacak.
  • 19'
    Trabzonspor takımında Serkan Asan faul yapıyor.
  • 19'
    Serkan Asan kırmızı kart görüyor ve oyundan atılıyor.
  • 16'
    Ceza sahası içinde topla buluşan Amar Rahmanovic, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Uğurcan Çakır kurtarıyor.
  • 15'
    İttifak Holding Konyaspor takımından Guilherme Sitya ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 10'
    Sol çaprazdan Anthony Nwakaeme ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 9'
    İttifak Holding Konyaspor takımında Barış Yardımcı faul yapıyor.
  • 9'
    Trabzonspor takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lewis Baker.
  • 8'
    İttifak Holding Konyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Sokol Cikalleshi tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
  • 7'
    İttifak Holding Konyaspor, Levan Shengelia ile serbest vuruş kullanacak.
  • 7'
    Levan Shengelia, Kamil Ahmet Çörekçi tarafından faulle durdurulduğu için İttifak Holding Konyaspor serbest vuruş kullanacak.
  • 7'
    İttifak Holding Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Adil Demirbağ geçiyor.
  • 7'
    Trabzonspor takımında Lewis Baker faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Amar Rahmanovic.
  • 6'
    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Marlon Rodrigues ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 2'
    İttifak Holding Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
  • 2'
    Ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet Çalık, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
  • 1'
    Trabzonspor takımında Anthony Nwakaeme faul yapıyor. Korner bayrağına yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Amir Hadziahmetovic.
  • 1'
    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

İttifak Holding Konyaspor

  • 13 Ibrahim Sehic
  • 26 Barış Yardımcı 38'
  • 42 Abdülkerim Bardakcı
  • 6 Ahmet Çalık
  • 12 Guilherme Sitya
  • 29 Amar Rahmanovic
  • 19 Levan Shengelia
  • 18 Amir Hadziahmetovic
  • 4 Adil Demirbağ
  • 71 Jesse Sekidika
  • 17 Sokol Cikalleshi

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 13 Vitor Hugo
  • 32 Edgar Ie 34'
  • 3 Marlon Rodrigues
  • 99 Serkan Asan 19'
  • 23 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 11 Anastasios Bakasetas
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 8 Lewis Baker
  • 10 Abdülkadir Ömür
  • 18 Caleb Ekuban

Yedekler

  • 34 Eray Birniçan
  • 89 Nejc Skubic
  • 2 Volkan Fındıklı
  • 27 Ismael Diomande
  • 20 İsmail Güven
  • 8 Marko Jevtovic
  • 21 Farouk Miya
  • 24 Doğan Gölpek
  • 49 Ahmet Karademir
  • 88 Erdon Daci

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 5 Majid Hosseini
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 75 Faruk Can Genç
  • 70 Ahmetcan Kaplan
  • 29 Yunus Mallı
  • 7 Yusuf Sarı
  • 19 Safa Kınalı
  • 14 Hakan Yeşil
  • 79 Benik Afobe
Takım
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