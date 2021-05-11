  İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

-
45'
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor
-
45'
Bu dakikada Trabzonspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Lewis Baker
-
45'
Trabzonspor takımından Kamil Ahmet Çörekçi sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
44'
Abdülkerim Bardakcı, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
-
39'
Jesse Sekidika rakip ceza sahasının dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktada ofsayta yakalanıyor.
-
39'
İttifak Holding Konyaspor, Abdülkerim Bardakcı ile serbest vuruş kullanacak.
-
38'
İttifak Holding Konyaspor takımında Barış Yardımcı faul yapıyor.
-
38'
İttifak Holding Konyaspor takımında Barış Yardımcı hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
-
38'
Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lewis Baker.
-
38'
Abdülkerim Bardakcı, Anastasios Bakasetas tarafından faulle durduruluyor.
-
37'
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Jesse Sekidika ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
34'
Guilherme Sitya rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
34'
İttifak Holding Konyaspor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Guilherme Sitya.
-
34'
Trabzonspor takımında Edgar Ie, sarı kart görüyor.
-
33'
Trabzonspor takımında Edgar Ie faul yapıyor.
-
33'
İttifak Holding Konyaspor, Guilherme Sitya ile köşe vuruşu kullanıyor.
-
33'
Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
33'
Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
30'
Amir Hadziahmetovic, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
-
29'
Levan Shengelia ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
27'
Abdülkadir Ömür, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ibrahim Sehic kurtarıyor.
-
27'
Trabzonspor takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lewis Baker.
-
27'
Abdülkerim Bardakcı – Anastasios Bakasetas mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.
-
23'
Caleb Ekuban önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Caleb Ekuban tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
-
21'
Ceza sahasında Amar Rahmanovic topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
-
21'
İttifak Holding Konyaspor takımından Amir Hadziahmetovic çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
-
21'
İttifak Holding Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile serbest vuruş kullanacak.
-
19'
Trabzonspor takımında Serkan Asan faul yapıyor.
-
19'
Serkan Asan kırmızı kart görüyor ve oyundan atılıyor.
-
16'
Ceza sahası içinde topla buluşan Amar Rahmanovic, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Uğurcan Çakır kurtarıyor.
-
15'
İttifak Holding Konyaspor takımından Guilherme Sitya ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
10'
Sol çaprazdan Anthony Nwakaeme ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
9'
İttifak Holding Konyaspor takımında Barış Yardımcı faul yapıyor.
-
9'
Trabzonspor takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lewis Baker.
-
8'
İttifak Holding Konyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Sokol Cikalleshi tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
-
7'
İttifak Holding Konyaspor, Levan Shengelia ile serbest vuruş kullanacak.
-
7'
Levan Shengelia, Kamil Ahmet Çörekçi tarafından faulle durdurulduğu için İttifak Holding Konyaspor serbest vuruş kullanacak.
-
7'
İttifak Holding Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Adil Demirbağ geçiyor.
-
7'
Trabzonspor takımında Lewis Baker faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Amar Rahmanovic.
-
6'
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Marlon Rodrigues ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
2'
İttifak Holding Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
-
2'
Ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet Çalık, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
-
1'
Trabzonspor takımında Anthony Nwakaeme faul yapıyor. Korner bayrağına yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Amir Hadziahmetovic.
-
1'
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.