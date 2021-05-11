  İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

45' Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

45' Bu dakikada Trabzonspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Lewis Baker

45' Trabzonspor takımından Kamil Ahmet Çörekçi sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

44' Abdülkerim Bardakcı, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

39' Jesse Sekidika rakip ceza sahasının dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktada ofsayta yakalanıyor.

39' İttifak Holding Konyaspor, Abdülkerim Bardakcı ile serbest vuruş kullanacak.

38' İttifak Holding Konyaspor takımında Barış Yardımcı faul yapıyor.

38' İttifak Holding Konyaspor takımında Barış Yardımcı hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

38' Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lewis Baker.

38' Abdülkerim Bardakcı, Anastasios Bakasetas tarafından faulle durduruluyor.

37' Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Jesse Sekidika ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

34' Guilherme Sitya rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

34' İttifak Holding Konyaspor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Guilherme Sitya.

34' Trabzonspor takımında Edgar Ie, sarı kart görüyor.

33' Trabzonspor takımında Edgar Ie faul yapıyor.

33' İttifak Holding Konyaspor, Guilherme Sitya ile köşe vuruşu kullanıyor.

33' Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

33' Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

30' Amir Hadziahmetovic, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

29' Levan Shengelia ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

27' Abdülkadir Ömür, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ibrahim Sehic kurtarıyor.

27' Trabzonspor takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lewis Baker.

27' Abdülkerim Bardakcı – Anastasios Bakasetas mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.

23' Caleb Ekuban önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Caleb Ekuban tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

21' Ceza sahasında Amar Rahmanovic topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

21' İttifak Holding Konyaspor takımından Amir Hadziahmetovic çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

21' İttifak Holding Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile serbest vuruş kullanacak.

19' Trabzonspor takımında Serkan Asan faul yapıyor.

19' Serkan Asan kırmızı kart görüyor ve oyundan atılıyor.

16' Ceza sahası içinde topla buluşan Amar Rahmanovic, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Uğurcan Çakır kurtarıyor.

15' İttifak Holding Konyaspor takımından Guilherme Sitya ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

10' Sol çaprazdan Anthony Nwakaeme ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

9' İttifak Holding Konyaspor takımında Barış Yardımcı faul yapıyor.

9' Trabzonspor takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lewis Baker.

8' İttifak Holding Konyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Sokol Cikalleshi tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

7' İttifak Holding Konyaspor, Levan Shengelia ile serbest vuruş kullanacak.

7' Levan Shengelia, Kamil Ahmet Çörekçi tarafından faulle durdurulduğu için İttifak Holding Konyaspor serbest vuruş kullanacak.

7' İttifak Holding Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Adil Demirbağ geçiyor.

7' Trabzonspor takımında Lewis Baker faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Amar Rahmanovic.

6' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Marlon Rodrigues ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

2' İttifak Holding Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

2' Ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet Çalık, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

1' Trabzonspor takımında Anthony Nwakaeme faul yapıyor. Korner bayrağına yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Amir Hadziahmetovic.