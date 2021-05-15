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STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Cüneyt Çakır MAÇ TARİH SAATİ: 15 May 2021 | 20:00 | şuan: 19:46
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
Helenex Yeni Malatyaspor
Helenex Yeni Malatyaspor
İrfan Buz
  Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 22 DeAndre Yedlin
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 45 Marcao
  • 8 Ryan Babel
  • 15 Ryan Donk
  • 66 Arda Turan
  • 4 Taylan Antalyalı
  • 20 Emre Akbaba
  • 83 Gedson Fernandes
  • 11 Halil Dervişoğlu

Helenex Yeni Malatyaspor

  • 25 Ertaç Özbir
  • 26 Semih Kaya
  • 61 Zeki Yavru
  • 13 Wallace
  • 57 Issam Chebake
  • 45 Karim Hafez
  • 17 Teenage Hadebe
  • 21 Moryke Fofana
  • 4 Stephen Mallan
  • 99 Adem Büyük
  • 19 Benjamin Tetteh

Yedekler

  • 34 Okan Koçuk
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 27 Christian Luyindama
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 19 Ömer Bayram
  • 54 Emre Kılınç
  • 13 Oghenekaro Etebo
  • 18 Kerem Aktürkoğlu
  • 17 Oğulcan Çağlayan
  • 31 Mostafa Mohamed

Yedekler

  • 1 Abdulsamed Damlu
  • 92 Bülent Cevahir
  • 27 Eric Ndizeye
  • 6 Afriyie Acquah
  • 77 Mustafa Eskihellaç
  • 20 Ahmed Ildiz
  • 12 Aly Malle
  • 9 Umut Bulut
  • 90 Kubilay Kanatsızkuş
  • 14 Doğukan Emeksiz
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Gol Krallığı
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