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STADYUM:
Türk Telekom Stadyumu
HAKEM :
Cüneyt Çakır
MAÇ TARİH SAATİ:
15 May 2021 | 20:00 | şuan: 19:46
MÖ
Galatasaray
Fatih Terim
Helenex Yeni Malatyaspor
İrfan Buz
Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Galatasaray
1
Fernando Muslera
22
DeAndre Yedlin
36
Marcelo Saracchi
45
Marcao
8
Ryan Babel
15
Ryan Donk
66
Arda Turan
4
Taylan Antalyalı
20
Emre Akbaba
83
Gedson Fernandes
11
Halil Dervişoğlu
Helenex Yeni Malatyaspor
25
Ertaç Özbir
26
Semih Kaya
61
Zeki Yavru
13
Wallace
57
Issam Chebake
45
Karim Hafez
17
Teenage Hadebe
21
Moryke Fofana
4
Stephen Mallan
99
Adem Büyük
19
Benjamin Tetteh
Yedekler
34
Okan Koçuk
2
Şener Özbayraklı
27
Christian Luyindama
89
Sofiane Feghouli
19
Ömer Bayram
54
Emre Kılınç
13
Oghenekaro Etebo
18
Kerem Aktürkoğlu
17
Oğulcan Çağlayan
31
Mostafa Mohamed
Yedekler
1
Abdulsamed Damlu
92
Bülent Cevahir
27
Eric Ndizeye
6
Afriyie Acquah
77
Mustafa Eskihellaç
20
Ahmed Ildiz
12
Aly Malle
9
Umut Bulut
90
Kubilay Kanatsızkuş
14
Doğukan Emeksiz
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