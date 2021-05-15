  Trabzonspor - Gençlerbirliği Canlı Maç Anlatımı

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34'
Gençlerbirliği takımında Floyd Ayite, sarı kart görüyor.
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33'
Kamil Ahmet Çörekçi rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
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33'
Trabzonspor, Lewis Baker ile köşe vuruşu kullanıyor.
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21'
Lewis Baker ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
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21'
Ceza sahası içinde topla buluşan Edgar Ie, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
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19'
Yusuf Sarı önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Yusuf Sarı tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
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18'
Arda Kızıldağ altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
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18'
Soner Dikmen ile Gençlerbirliği takımı köşe vuruşu kullanacak.
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16'
Lewis Baker ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
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15'
Bu dakikada Trabzonspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Anthony Nwakaeme
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7'
Anastasios Bakasetas önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Anastasios Bakasetas tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
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1'
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.