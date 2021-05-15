  Trabzonspor - Gençlerbirliği Canlı Maç Anlatımı

34' Gençlerbirliği takımında Floyd Ayite, sarı kart görüyor.

33' Kamil Ahmet Çörekçi rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

33' Trabzonspor, Lewis Baker ile köşe vuruşu kullanıyor.

21' Lewis Baker ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

21' Ceza sahası içinde topla buluşan Edgar Ie, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

19' Yusuf Sarı önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Yusuf Sarı tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

18' Arda Kızıldağ altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

18' Soner Dikmen ile Gençlerbirliği takımı köşe vuruşu kullanacak.

16' Lewis Baker ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

15' Bu dakikada Trabzonspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Anthony Nwakaeme

7' Anastasios Bakasetas önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Anastasios Bakasetas tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.