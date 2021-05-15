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STADYUM: Medical Park Stadyumu HAKEM : Tugay Kaan Numanoğlu MAÇ TARİH SAATİ: 15 May 2021 | 20:00 | şuan: 21:11
41'
0 0
Trabzonspor
Trabzonspor
Abdullah Avcı
Gençlerbirliği
Gençlerbirliği
Özcan Bizati
  Trabzonspor - Gençlerbirliği Canlı Maç Anlatımı
  • 34'
    Gençlerbirliği takımında Floyd Ayite, sarı kart görüyor.
  • 33'
    Kamil Ahmet Çörekçi rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
  • 33'
    Trabzonspor, Lewis Baker ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 21'
    Lewis Baker ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 21'
    Ceza sahası içinde topla buluşan Edgar Ie, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
  • 19'
    Yusuf Sarı önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Yusuf Sarı tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
  • 18'
    Arda Kızıldağ altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 18'
    Soner Dikmen ile Gençlerbirliği takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 16'
    Lewis Baker ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 15'
    Bu dakikada Trabzonspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Anthony Nwakaeme
  • 7'
    Anastasios Bakasetas önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Anastasios Bakasetas tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
  • 1'
    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 23 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 13 Vitor Hugo
  • 32 Edgar Ie
  • 3 Marlon Rodrigues
  • 11 Anastasios Bakasetas
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 8 Lewis Baker
  • 10 Abdülkadir Ömür
  • 7 Yusuf Sarı
  • 18 Caleb Ekuban

Gençlerbirliği

  • 1 Kristoffer Nordfeldt
  • 2 Mattias Johansson
  • 39 Pierre-Yves Polomat
  • 4 Arda Kızıldağ
  • 14 Metehan Mert
  • 15 Zargo Toure
  • 33 Floyd Ayite 34'
  • 10 Sefa Yılmaz
  • 8 Soner Dikmen
  • 19 Rahmetullah Berişbek
  • 9 Bogdan Stancu

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 5 Majid Hosseini
  • 39 Atakan Gündüz
  • 75 Faruk Can Genç
  • 29 Yunus Mallı
  • 15 Anders Trondsen
  • 19 Safa Kınalı
  • 14 Hakan Yeşil
  • 71 Süleyman Cebeci
  • 79 Benik Afobe

Yedekler

  • 37 Yasin Davuş
  • 44 Übeyd Adıyaman
  • 3 Halil İbrahim Pehlivan
  • 27 Ömürcan Artan
  • 30 Lucas Mugni
  • 63 Mustafa Seyhan
  • 20 Seyit Ali Kahya
  • 91 Sandro Lima
  • 17 İlker Karakaş
  • 26 Sami Gökhan Altıparmak
Takım
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