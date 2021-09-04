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STADYUM:
Victoria Stadyumu
HAKEM :
Kristo Tohver
MAÇ TARİH SAATİ:
04 Sep 2021 | 21:45 | şuan: 21:32
MÖ
Cebelitarık
Julio Ribas
Türkiye
Şenol Güneş
Cebelitarık - Türkiye Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Cebelitarık
23
Dayle Coleing
14
Roy Chipolina
16
Aymen Mouelhi
20
Ethan Britto
22
Graeme Torilla
6
Scott Wiseman
4
Jack Sergeant
10
Julian Valarino
18
Anthony Hernandez
19
Tjay De Barr
17
Kian Ronan
Türkiye
23
Uğurcan Çakır
22
Kaan Ayhan
4
Çağlar Söyüncü
2
Zeki Çelik
18
Mert Müldür
17
Efecan Karaca
14
Taylan Antalyalı
16
Enes Ünal
11
Yusuf Yazıcı
21
Kerem Aktürkoğlu
19
Orkun Kökçü
Yedekler
1
Kyle Goldwin
13
Bradley Banda
3
Joseph Chipolina
2
Ethan Jolley
15
Ethan Santos
5
Jay Bosio
11
Alain Pons
8
Mohamed Badr
7
Richard Felipes
9
Reece Styche
21
Jamie Coombes
12
Kelvin Morgan
Yedekler
1
Mert Günok
12
Altay Bayındır
6
Alpaslan Öztürk
3
Merih Demiral
15
Ozan Kabak
13
Rıdvan Yılmaz
5
Okay Yokuşlu
8
Salih Uçan
10
Hakan Çalhanoğlu
7
Cengiz Ünder
9
Kenan Karaman
20
Halil Dervişoğlu
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