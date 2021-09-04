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STADYUM: Victoria Stadyumu HAKEM : Kristo Tohver MAÇ TARİH SAATİ: 04 Sep 2021 | 21:45 | şuan: 21:32
Cebelitarık
Cebelitarık
Julio Ribas
Türkiye
Türkiye
Şenol Güneş
  Cebelitarık - Türkiye Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Cebelitarık

  • 23 Dayle Coleing
  • 14 Roy Chipolina
  • 16 Aymen Mouelhi
  • 20 Ethan Britto
  • 22 Graeme Torilla
  • 6 Scott Wiseman
  • 4 Jack Sergeant
  • 10 Julian Valarino
  • 18 Anthony Hernandez
  • 19 Tjay De Barr
  • 17 Kian Ronan

Türkiye

  • 23 Uğurcan Çakır
  • 22 Kaan Ayhan
  • 4 Çağlar Söyüncü
  • 2 Zeki Çelik
  • 18 Mert Müldür
  • 17 Efecan Karaca
  • 14 Taylan Antalyalı
  • 16 Enes Ünal
  • 11 Yusuf Yazıcı
  • 21 Kerem Aktürkoğlu
  • 19 Orkun Kökçü

Yedekler

  • 1 Kyle Goldwin
  • 13 Bradley Banda
  • 3 Joseph Chipolina
  • 2 Ethan Jolley
  • 15 Ethan Santos
  • 5 Jay Bosio
  • 11 Alain Pons
  • 8 Mohamed Badr
  • 7 Richard Felipes
  • 9 Reece Styche
  • 21 Jamie Coombes
  • 12 Kelvin Morgan

Yedekler

  • 1 Mert Günok
  • 12 Altay Bayındır
  • 6 Alpaslan Öztürk
  • 3 Merih Demiral
  • 15 Ozan Kabak
  • 13 Rıdvan Yılmaz
  • 5 Okay Yokuşlu
  • 8 Salih Uçan
  • 10 Hakan Çalhanoğlu
  • 7 Cengiz Ünder
  • 9 Kenan Karaman
  • 20 Halil Dervişoğlu
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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