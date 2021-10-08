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Ülker Stadyumu
Felix Brych
08 Ekim 21:45
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MAÇ KADROSU
Türkiye - Norveç Canlı Maç Anlatımı
Türkiye Norveç Maç İstatistikleri
Maç istatistikleri mevcut değil...
Türkiye Norveç Maç Kadroları
Türkiye İlk 11
23
Uğurcan Çakır
Kaleci
18
Caner Erkin
Defans
16
Serdar Aziz
Defans
2
Zeki Çelik
Defans
3
Merih Demiral
Defans
10
Hakan Çalhanoğlu
Ortasaha
6
Ozan Tufan
Ortasaha
7
Cengiz Ünder
Ortasaha
21
Kerem Aktürkoğlu
Ortasaha
5
Berat Özdemir
Ortasaha
17
Burak Yılmaz
Forvet
Teknik Direktör:
Stefan Kuntz
Norveç İlk 11
1
Orjan Nyland
Kaleci
4
Stefan Strandberg
Defans
5
Birger Meling
Defans
21
Andreas Hanche-Olsen
Defans
22
Marcus Pedersen
Defans
2
Morten Thorsby
Ortasaha
10
Martin Odegaard
Ortasaha
8
Patrick Berg
Ortasaha
11
Mohamed Elyounoussi
Forvet
7
Jens Hauge
Forvet
19
Kristian Thorstvedt
Forvet
Teknik Direktör:
Stale Solbakken
Türkiye Yedekler
1
Sinan Bolat
Kaleci
12
Altay Bayındır
Kaleci
22
Kaan Ayhan
Defans
4
Mert Müldür
Defans
13
Rıdvan Yılmaz
Defans
14
Taylan Antalyalı
Ortasaha
20
Abdülkadir Ömür
Ortasaha
15
Berkan Kutlu
Ortasaha
19
Serdar Dursun
Forvet
9
Kenan Karaman
Forvet
11
Yusuf Yazıcı
Forvet
8
Halil Dervişoğlu
Forvet
Norveç Yedekler
12
Viljar Myhra
Kaleci
13
Sten Grytebust
Kaleci
3
Ruben Gabrielsen
Defans
14
Julian Ryerson
Defans
17
Fredrik Bjorkan
Defans
20
Mats Daehli
Ortasaha
16
Fredrik Aursnes
Ortasaha
6
Iver Fossum
Ortasaha
15
Stian Gregersen
Ortasaha
23
Ohi Omoijuanfo
Forvet
9
Veton Berisha
Forvet
18
Björn Johnsen
Forvet
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Türkiye - Norveç Canlı Maç Anlatımı