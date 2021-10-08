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Stadyum Ülker Stadyumu Hakem Felix Brych Maç Saati 08 Ekim 21:45
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Türkiye
Türkiye
Norveç
Norveç

Canlı Maç Anlatımı Türkiye - Norveç Canlı Maç Anlatımı

Türkiye Norveç Maç İstatistikleri

Maç istatistikleri mevcut değil...

Türkiye Norveç Maç Kadroları

Türkiye Türkiye İlk 11

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Norveç Norveç İlk 11

Teknik Direktör: Stale Solbakken

Türkiye Türkiye Yedekler

Norveç Norveç Yedekler

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