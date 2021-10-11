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Stadyum Daugava Stadium (Riga) Hakem Andreas Ekberg Maç Saati 11 Ekim 21:45
7'
0 0
Letonya
Letonya
Türkiye
Türkiye

Canlı Maç Anlatımı Letonya - Türkiye Canlı Maç Anlatımı

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    6'
    Engellenen Şut | Letonya

    Arturs Zjuzins önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Arturs Zjuzins tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    4'
    Frikik | Türkiye

    Türkiye takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Orkun Kökçü.

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    3'
    Sarı Kart | Letonya

    Letonya takımında Alvis Jaunzems, sarı kart görüyor.

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    3'
    Faul | Letonya

    Letonya takımında Alvis Jaunzems faul yapıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Letonya Türkiye Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Letonya Letonya
0 0 %
Türkiye Türkiye
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
1
0
Kurtarış
0
0
Korner
1
0
Faul
1
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Letonya Türkiye Maç Kadroları

Letonya Letonya İlk 11

Teknik Direktör: Dainis Kazakevics

Türkiye Türkiye İlk 11

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Letonya Letonya Yedekler

Türkiye Türkiye Yedekler

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