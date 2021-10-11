Arturs Zjuzins önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Arturs Zjuzins tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Türkiye takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Orkun Kökçü.
Letonya takımında Alvis Jaunzems, sarı kart görüyor.
Letonya takımında Alvis Jaunzems faul yapıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
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Letonya - Türkiye Canlı Maç Anlatımı
Arturs Zjuzins önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Arturs Zjuzins tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Türkiye takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Orkun Kökçü.
Letonya takımında Alvis Jaunzems, sarı kart görüyor.
Letonya takımında Alvis Jaunzems faul yapıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.