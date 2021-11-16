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Karadağ - Türkiye Canlı Maç Anlatımı
Karadağ, Igor Vujacic ile serbest vuruş kullanacak.
Türkiye takımında Caner Erkin faul yapıyor.
Karadağ, Matija Sarkic ile serbest vuruş kullanacak.
Türkiye takımında Burak Yılmaz faul yapıyor.
Burak Yılmaz tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Türkiye takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Merih Demiral geçiyor.
Karadağ takımında Marko Jankovic faul yapıyor.
Karadağ takımından Marko Jankovic şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Türkiye takımından Hakan Çalhanoğlu tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Risto Radunovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Zeki Çelik ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Türkiye takımından Burak Yılmaz şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Milutin Osmajic ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Karadağ, Stefan Savic ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Hakem, Hakan Çalhanoğlu tarafından orta saha çizgisine yakın bir noktada topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Hakan Çalhanoğlu ile Türkiye takımı köşe vuruşu kullanacak.
Türkiye takımından Berat Özdemir şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Türkiye takımından Halil Dervişoğlu şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Stefan Savic, gol pasını veren isim.
GOL! Fatos Beqiraj Karadağ takımını öne geçiren golü atıyor.
Karadağ takımından Marko Vesovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.