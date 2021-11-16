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Stadyum Podgorica City Stadium Hakem Daniel Siebert Maç Saati 16 Kasım 22:45
21'
1 0
Karadağ
Karadağ
Türkiye
Türkiye
Fatos Beqiraj 4'

Canlı Maç Anlatımı Karadağ - Türkiye Canlı Maç Anlatımı

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    20'
    Frikik | Karadağ

    Karadağ, Igor Vujacic ile serbest vuruş kullanacak.

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    20'
    Faul | Türkiye

    Türkiye takımında Caner Erkin faul yapıyor.

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    15'
    Frikik | Karadağ

    Karadağ, Matija Sarkic ile serbest vuruş kullanacak.

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    14'
    Faul | Türkiye

    Türkiye takımında Burak Yılmaz faul yapıyor.

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    14'
    İsabetli Şut | Türkiye

    Burak Yılmaz tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    13'
    Frikik | Türkiye

    Türkiye takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Merih Demiral geçiyor.

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    13'
    Faul | Karadağ

    Karadağ takımında Marko Jankovic faul yapıyor.

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    13'
    Engellenen Şut | Karadağ

    Karadağ takımından Marko Jankovic şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    12'
    İsabetsiz Şut | Türkiye

    Türkiye takımından Hakan Çalhanoğlu tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    12'
    İsabetsiz Orta | Karadağ

    Risto Radunovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    11'
    İsabetsiz Orta | Türkiye

    Zeki Çelik ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    10'
    Engellenen Şut | Türkiye

    Türkiye takımından Burak Yılmaz şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    8'
    İsabetsiz Şut | Karadağ

    Milutin Osmajic ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    8'
    Frikik | Karadağ

    Karadağ, Stefan Savic ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

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    8'
    Elle Oynama | Türkiye

    Hakem, Hakan Çalhanoğlu tarafından orta saha çizgisine yakın bir noktada topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

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    6'
    Korner | Türkiye

    Hakan Çalhanoğlu ile Türkiye takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    6'
    İsabetsiz Şut | Türkiye

    Türkiye takımından Berat Özdemir şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    5'
    Engellenen Şut | Türkiye

    Türkiye takımından Halil Dervişoğlu şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    4'
    Asist | Karadağ

    Stefan Savic, gol pasını veren isim.

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    4'
    Gooolll | Karadağ

    GOL! Fatos Beqiraj Karadağ takımını öne geçiren golü atıyor.

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    3'
    İsabetsiz Orta | Karadağ

    Karadağ takımından Marko Vesovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Karadağ Türkiye Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Karadağ Karadağ
0 0 %
Türkiye Türkiye
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
2
4
Kurtarış
1
0
Korner
0
1
Faul
1
3
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Karadağ Türkiye Maç Kadroları

Karadağ Karadağ İlk 11

Teknik Direktör: Miodrag Radulovic

Türkiye Türkiye İlk 11

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Karadağ Karadağ Yedekler

Türkiye Türkiye Yedekler

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