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STADYUM: Atatürk Olimpiyat HAKEM : Yaşar Kemal Uğurlu MAÇ TARİH SAATİ: 27 Jan 2021 | 20:45 | şuan: 20:31
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
Okan Buruk
Trabzonspor
Trabzonspor
Abdullah Avcı
  Medipol Başakşehir - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Medipol Başakşehir

  • 34 Mert Günok
  • 6 Alexandu Epureanu
  • 42 Ömer Ali Şahiner
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 26 Carlos Ponck
  • 5 Mehmet Topal
  • 8 Danijel Aleksic
  • 9 Junior Fernandes
  • 23 Deniz Türüç
  • 14 Okechukwu Azubuike
  • 19 Demba Ba

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 13 Vitor Hugo
  • 32 Edgar Ie
  • 3 Marlon Rodrigues
  • 99 Serkan Asan
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 18 Caleb Ekuban
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 24 Flavio Da Silva
  • 2 Berat Özdemir
  • 21 Djaniny

Yedekler

  • 1 Volkan Babacan
  • 16 Muhammed Şengezer
  • 33 Uğur Uçar
  • 2 Leo Duarte
  • 88 Cemali Sertel
  • 25 Muhammed Emin Sarıkaya
  • 24 Ravil Tagir
  • 21 Mahmut Tekdemir
  • 22 Fredrik Gulbrandsen
  • 27 Enzo Crivelli

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 23 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 5 Majid Hosseini
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 39 Atakan Gündüz
  • 75 Faruk Can Genç
  • 8 Lewis Baker
  • 7 Yusuf Sarı
  • 19 Safa Kınalı
  • 79 Benik Afobe
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Gol Krallığı
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