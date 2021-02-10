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STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Abdulkadir Bitigen MAÇ TARİH SAATİ: 10 Feb 2021 | 20:45 | şuan: 19:56
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
Aytemiz Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor
Çağdaş Atan
  Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 23 Emre Taşdemir
  • 22 DeAndre Yedlin
  • 45 Marcao
  • 8 Ryan Babel
  • 15 Ryan Donk
  • 10 Younes Belhanda
  • 54 Emre Kılınç
  • 4 Taylan Antalyalı
  • 7 Henry Onyekuru
  • 31 Mostafa Mohamed

Aytemiz Alanyaspor

  • 28 Marafona
  • 44 Steven Caulker
  • 21 Francois Moubandje
  • 5 Fatih Aksoy
  • 7 Efecan Karaca
  • 8 Salih Uçan
  • 75 Tayfur Bingöl
  • 27 Umut Güneş
  • 22 Berkan Kutlu
  • 10 Khouma Babacar
  • 91 Davidson

Yedekler

  • 99 Fatih Öztürk
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 14 Martin Linnes
  • 27 Christian Luyindama
  • 19 Ömer Bayram
  • 20 Emre Akbaba
  • 13 Oghenekaro Etebo
  • 18 Kerem Aktürkoğlu
  • 83 Gedson Fernandes
  • 17 Oğulcan Çağlayan

Yedekler

  • 30 Serkan Kırıntılı
  • 24 Juanfran
  • 31 Giorgos Tzavellas
  • 6 Ceyhun Gülselam
  • 92 Damian Kadzior
  • 14 Hasan Hüseyin Acar
  • 26 Manolis Siopis
  • 23 Efkan Bekiroğlu
  • 19 Mustafa Pektemek
  • 9 Adam Bareiro
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Gol Krallığı
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