SPOR

CANLI
STADYUM: Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu HAKEM : Ali Palabıyık MAÇ TARİH SAATİ: 11 Feb 2021 | 20:45 | şuan: 20:27
İttifak Holding Konyaspor
İttifak Holding Konyaspor
İlhan Palut
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
  İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

İttifak Holding Konyaspor

  • 34 Eray Birniçan
  • 89 Nejc Skubic
  • 42 Abdülkerim Bardakçı
  • 6 Ahmet Çalık
  • 12 Guilherme Sitya
  • 28 Musa Çağıran
  • 11 Deni Milosevic
  • 19 Levan Shengelia
  • 18 Amir Hadziahmetovic
  • 71 Jesse Sekidika
  • 17 Sokol Cikalleshi

Beşiktaş

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 24 Domagoj Vida
  • 2 Valentin Rosier
  • 4 Francisco Montero
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 20 Necip Uysal
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 7 Georges-Kevin N'Koudou
  • 19 Ajdin Hasic
  • 29 Cenk Tosun

Yedekler

  • 54 Erten Ersu
  • 26 Barış Yardımcı
  • 4 Adil Demirbağ
  • 27 Ismael Diomande
  • 29 Amar Rahmanovic
  • 21 Farouk Miya
  • 16 Oğuz Kağan Güçtekin
  • 23 Artem Kravets
  • 14 Zymer Bytyqi
  • 88 Erdon Daci

Yedekler

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 23 Welinton Silva
  • 46 Serdar Saatçi
  • 5 Josef De Souza
  • 22 Adem Ljajic
  • 70 Gökhan Töre
  • 18 Rachid Ghezzal
  • 43 Bernard Mensah
  • 14 Vincent Aboubakar
  • 17 Cyle Larin
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Gol Krallığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.