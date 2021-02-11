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STADYUM:
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu
HAKEM :
Ali Palabıyık
MAÇ TARİH SAATİ:
11 Feb 2021 | 20:45 | şuan: 20:27
MÖ
İttifak Holding Konyaspor
İlhan Palut
Beşiktaş
Sergen Yalçın
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
İttifak Holding Konyaspor
34
Eray Birniçan
89
Nejc Skubic
42
Abdülkerim Bardakçı
6
Ahmet Çalık
12
Guilherme Sitya
28
Musa Çağıran
11
Deni Milosevic
19
Levan Shengelia
18
Amir Hadziahmetovic
71
Jesse Sekidika
17
Sokol Cikalleshi
Beşiktaş
97
Utku Yuvakuran
21
Fabrice N'Sakala
24
Domagoj Vida
2
Valentin Rosier
4
Francisco Montero
13
Atiba Hutchinson
20
Necip Uysal
10
Oğuzhan Özyakup
7
Georges-Kevin N'Koudou
19
Ajdin Hasic
29
Cenk Tosun
Yedekler
54
Erten Ersu
26
Barış Yardımcı
4
Adil Demirbağ
27
Ismael Diomande
29
Amar Rahmanovic
21
Farouk Miya
16
Oğuz Kağan Güçtekin
23
Artem Kravets
14
Zymer Bytyqi
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