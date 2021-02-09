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STADYUM:
Ülker Stadyumu
HAKEM :
Fırat Aydınus
MAÇ TARİH SAATİ:
09 Feb 2021 | 20:45 | şuan: 20:11
MÖ
Fenerbahçe
Erol Bulut
Medipol Başakşehir
Aykut Kocaman
Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Fenerbahçe
15
Harun Tekin
88
Caner Erkin
77
Gökhan Gönül
3
Mauricio Lemos
41
Attila Szalai
5
Jose Sosa
7
Ozan Tufan
27
Mame Thiam
29
Sinan Gümüş
16
Ferdi Kadıoğlu
9
Papiss Cisse
Medipol Başakşehir
1
Volkan Babacan
6
Alexandu Epureanu
33
Uğur Uçar
26
Carlos Ponck
88
Cemali Sertel
9
Junior Fernandes
23
Deniz Türüç
14
Okechukwu Azubuike
10
Berkay Özcan
55
Youssouf Ndayishimiye
19
Demba Ba
Yedekler
1
Altay Bayındır
4
Serdar Aziz
18
Sadık Çiftpınar
35
Nazım Sangare
67
Mesut Özil
8
Mert Hakan Yandaş
21
Bright Osayi-Samuel
33
Fatih Yiğit Şanlitürk
13
Enner Valencia
10
Mbwana Samatta
Yedekler
34
Mert Günok
13
Ahmet Said Kıvanç
2
Leo Duarte
25
Muhammed Emin Sarıkaya
24
Ravil Tagir
20
Giuliano
78
Emir Şenocak
22
Fredrik Gulbrandsen
27
Enzo Crivelli
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