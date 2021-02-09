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STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Fırat Aydınus MAÇ TARİH SAATİ: 09 Feb 2021 | 20:45 | şuan: 20:11
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Erol Bulut
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
Aykut Kocaman
  Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 15 Harun Tekin
  • 88 Caner Erkin
  • 77 Gökhan Gönül
  • 3 Mauricio Lemos
  • 41 Attila Szalai
  • 5 Jose Sosa
  • 7 Ozan Tufan
  • 27 Mame Thiam
  • 29 Sinan Gümüş
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 9 Papiss Cisse

Medipol Başakşehir

  • 1 Volkan Babacan
  • 6 Alexandu Epureanu
  • 33 Uğur Uçar
  • 26 Carlos Ponck
  • 88 Cemali Sertel
  • 9 Junior Fernandes
  • 23 Deniz Türüç
  • 14 Okechukwu Azubuike
  • 10 Berkay Özcan
  • 55 Youssouf Ndayishimiye
  • 19 Demba Ba

Yedekler

  • 1 Altay Bayındır
  • 4 Serdar Aziz
  • 18 Sadık Çiftpınar
  • 35 Nazım Sangare
  • 67 Mesut Özil
  • 8 Mert Hakan Yandaş
  • 21 Bright Osayi-Samuel
  • 33 Fatih Yiğit Şanlitürk
  • 13 Enner Valencia
  • 10 Mbwana Samatta

Yedekler

  • 34 Mert Günok
  • 13 Ahmet Said Kıvanç
  • 2 Leo Duarte
  • 25 Muhammed Emin Sarıkaya
  • 24 Ravil Tagir
  • 20 Giuliano
  • 78 Emir Şenocak
  • 22 Fredrik Gulbrandsen
  • 27 Enzo Crivelli
Takım
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Av
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