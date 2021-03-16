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STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Fırat Aydınus MAÇ TARİH SAATİ: 16 Mar 2021 | 20:45 | şuan: 19:54
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
Aykut Kocaman
  Beşiktaş - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 23 Welinton Silva
  • 24 Domagoj Vida
  • 2 Valentin Rosier
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 5 Josef De Souza
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 18 Rachid Ghezzal
  • 7 Georges-Kevin N'Koudou
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 14 Vincent Aboubakar

Medipol Başakşehir

  • 34 Mert Günok
  • 6 Alexandu Epureanu
  • 42 Ömer Ali Şahiner
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 26 Carlos Ponck
  • 7 Edin Visca
  • 28 Tolga Ciğerci
  • 23 Deniz Türüç
  • 10 Berkay Özcan
  • 55 Youssouf Ndayishimiye
  • 19 Demba Ba

Yedekler

Yedekler

Takım
O
Av
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