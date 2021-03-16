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STADYUM:
Vodafone Park
HAKEM :
Fırat Aydınus
MAÇ TARİH SAATİ:
16 Mar 2021 | 20:45 | şuan: 19:54
MÖ
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Medipol Başakşehir
Aykut Kocaman
Beşiktaş - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Beşiktaş
97
Utku Yuvakuran
23
Welinton Silva
24
Domagoj Vida
2
Valentin Rosier
33
Rıdvan Yılmaz
5
Josef De Souza
10
Oğuzhan Özyakup
18
Rachid Ghezzal
7
Georges-Kevin N'Koudou
26
Dorukhan Toköz
14
Vincent Aboubakar
Medipol Başakşehir
34
Mert Günok
6
Alexandu Epureanu
42
Ömer Ali Şahiner
3
Hasan Ali Kaldırım
26
Carlos Ponck
7
Edin Visca
28
Tolga Ciğerci
23
Deniz Türüç
10
Berkay Özcan
55
Youssouf Ndayishimiye
19
Demba Ba
Yedekler
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