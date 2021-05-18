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STADYUM: Gürsel Aksel Stadyumu HAKEM : Ali Palabıyık MAÇ TARİH SAATİ: 18 May 2021 | 20:45 | şuan: 21:15
29'
0 1
Fraport TAV Antalyaspor
Fraport TAV Antalyaspor
Ersun Yanal
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
3' Josef De Souza
  Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  • 28'
    Fraport TAV Antalyaspor takımında Fedor Kudryashov faul yapıyor.
  • 26'
    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 26'
    Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 25'
    Rachid Ghezzal, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Ruud Boffin kurtarıyor.
  • 24'
    Cyle Larin, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ruud Boffin kurtarıyor.
  • 23'
    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Valentin Rosier ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 23'
    Fraport TAV Antalyaspor takımından Nuri Şahin sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 23'
    Nuri Şahin ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 20'
    Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Rachid Ghezzal.
  • 20'
    Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 19'
    Fraport TAV Antalyaspor takımında Gökdeniz Bayrakdar faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Georges-Kevin N'Koudou.
  • 18'
    Fraport TAV Antalyaspor, Nuri Şahin ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 18'
    Fraport TAV Antalyaspor takımından Bünyamin Balcı çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
  • 18'
    Fraport TAV Antalyaspor takımından Nuri Şahin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 18'
    Gökdeniz Bayrakdar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 17'
    Fraport TAV Antalyaspor, Fedor Kudryashov ile serbest vuruş kullanacak.
  • 17'
    Beşiktaş takımında Necip Uysal faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Amilton.
  • 13'
    Beşiktaş takımından Josef De Souza rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 12'
    Fraport TAV Antalyaspor, Nuri Şahin ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 12'
    Nuri Şahin ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 12'
    Fraport TAV Antalyaspor takımından Veysel Sarı tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
  • 12'
    Fraport TAV Antalyaspor takımından Hakan Özmert çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
  • 12'
    Nuri Şahin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 11'
    Fraport TAV Antalyaspor takımından Hakan Özmert Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 11'
    Fraport TAV Antalyaspor, Hakan Özmert ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
  • 11'
    Rachid Ghezzal ile Amilton arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Rachid Ghezzal. Yarı alanın ortalarından Fraport TAV Antalyaspor takımı oyuna başlayacak.
  • 9'
    Amilton, Necip Uysal tarafından faulle durduruluyor. Fraport TAV Antalyaspor, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
  • 9'
    Fraport TAV Antalyaspor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Fedor Kudryashov geçiyor.
  • 9'
    Gökdeniz Bayrakdar ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 8'
    Beşiktaş takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Necip Uysal.
  • 8'
    Fraport TAV Antalyaspor takımında Naldo faul yapıyor.
  • 7'
    Fraport TAV Antalyaspor, Veysel Sarı ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
  • 7'
    Welinton Silva ile Bünyamin Balcı arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Welinton Silva. Ceza sahası sol çağrazından Fraport TAV Antalyaspor takımı oyuna başlayacak.
  • 6'
    Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 6'
    Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 4'
    Lukas Podolski rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 3'
    GOL! Josef De Souza takımını öne geçiren golü atıyor.
  • 2'
    Beşiktaş takımından Georges-Kevin N'Koudou ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 1'
    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Fraport TAV Antalyaspor

  • 25 Ruud Boffin
  • 13 Fedor Kudryashov
  • 89 Veysel Sarı
  • 4 Naldo
  • 77 Bünyamin Balcı
  • 8 Nuri Şahin
  • 16 Fredy
  • 88 Hakan Özmert
  • 23 Amilton
  • 41 Gökdeniz Bayrakdar
  • 10 Lukas Podolski

Beşiktaş

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 23 Welinton Silva
  • 24 Domagoj Vida
  • 2 Valentin Rosier
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 5 Josef De Souza
  • 20 Necip Uysal
  • 18 Rachid Ghezzal
  • 7 Georges-Kevin N'Koudou
  • 17 Cyle Larin

Yedekler

  • 35 Ferhat Kaplan
  • 2 Ersan Gülüm
  • 5 Bahadır Öztürk
  • 99 Ali Eren İyican
  • 53 Mert Yılmaz
  • 9 Sidney Sam
  • 19 Ufuk Akyol
  • 28 Omar Imeri
  • 11 Dever Orgill
  • 14 Jean-Armel Drole

Yedekler

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 61 Emre Bilgin
  • 4 Francisco Montero
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 28 Bilal Ceylan
  • 46 Serdar Saatçı
  • 70 Gökhan Töre
  • 43 Bernard Mensah
  • 26 Dorukhan Toköz
Takım
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