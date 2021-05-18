  Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

-
28'
Fraport TAV Antalyaspor takımında Fedor Kudryashov faul yapıyor.
-
26'
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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26'
Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
-
25'
Rachid Ghezzal, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Ruud Boffin kurtarıyor.
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24'
Cyle Larin, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ruud Boffin kurtarıyor.
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23'
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Valentin Rosier ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
23'
Fraport TAV Antalyaspor takımından Nuri Şahin sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
23'
Nuri Şahin ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
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20'
Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Rachid Ghezzal.
-
20'
Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
19'
Fraport TAV Antalyaspor takımında Gökdeniz Bayrakdar faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Georges-Kevin N'Koudou.
-
18'
Fraport TAV Antalyaspor, Nuri Şahin ile köşe vuruşu kullanıyor.
-
18'
Fraport TAV Antalyaspor takımından Bünyamin Balcı çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
-
18'
Fraport TAV Antalyaspor takımından Nuri Şahin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
18'
Gökdeniz Bayrakdar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
17'
Fraport TAV Antalyaspor, Fedor Kudryashov ile serbest vuruş kullanacak.
-
17'
Beşiktaş takımında Necip Uysal faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Amilton.
-
13'
Beşiktaş takımından Josef De Souza rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
12'
Fraport TAV Antalyaspor, Nuri Şahin ile köşe vuruşu kullanıyor.
-
12'
Nuri Şahin ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
-
12'
Fraport TAV Antalyaspor takımından Veysel Sarı tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
-
12'
Fraport TAV Antalyaspor takımından Hakan Özmert çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
-
12'
Nuri Şahin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
11'
Fraport TAV Antalyaspor takımından Hakan Özmert Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
11'
Fraport TAV Antalyaspor, Hakan Özmert ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
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11'
Rachid Ghezzal ile Amilton arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Rachid Ghezzal. Yarı alanın ortalarından Fraport TAV Antalyaspor takımı oyuna başlayacak.
-
9'
Amilton, Necip Uysal tarafından faulle durduruluyor. Fraport TAV Antalyaspor, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
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9'
Fraport TAV Antalyaspor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Fedor Kudryashov geçiyor.
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9'
Gökdeniz Bayrakdar ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
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8'
Beşiktaş takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Necip Uysal.
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8'
Fraport TAV Antalyaspor takımında Naldo faul yapıyor.
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7'
Fraport TAV Antalyaspor, Veysel Sarı ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
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7'
Welinton Silva ile Bünyamin Balcı arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Welinton Silva. Ceza sahası sol çağrazından Fraport TAV Antalyaspor takımı oyuna başlayacak.
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6'
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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6'
Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
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4'
Lukas Podolski rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
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3'
GOL! Josef De Souza takımını öne geçiren golü atıyor.
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2'
Beşiktaş takımından Georges-Kevin N'Koudou ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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1'
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.