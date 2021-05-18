  Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

28' Fraport TAV Antalyaspor takımında Fedor Kudryashov faul yapıyor.

26' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

26' Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

25' Rachid Ghezzal, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Ruud Boffin kurtarıyor.

24' Cyle Larin, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ruud Boffin kurtarıyor.

23' Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Valentin Rosier ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

23' Fraport TAV Antalyaspor takımından Nuri Şahin sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

23' Nuri Şahin ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

20' Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Rachid Ghezzal.

20' Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

19' Fraport TAV Antalyaspor takımında Gökdeniz Bayrakdar faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Georges-Kevin N'Koudou.

18' Fraport TAV Antalyaspor, Nuri Şahin ile köşe vuruşu kullanıyor.

18' Fraport TAV Antalyaspor takımından Bünyamin Balcı çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

18' Fraport TAV Antalyaspor takımından Nuri Şahin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

18' Gökdeniz Bayrakdar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

17' Fraport TAV Antalyaspor, Fedor Kudryashov ile serbest vuruş kullanacak.

17' Beşiktaş takımında Necip Uysal faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Amilton.

13' Beşiktaş takımından Josef De Souza rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

12' Fraport TAV Antalyaspor, Nuri Şahin ile köşe vuruşu kullanıyor.

12' Nuri Şahin ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

12' Fraport TAV Antalyaspor takımından Veysel Sarı tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

12' Fraport TAV Antalyaspor takımından Hakan Özmert çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

12' Nuri Şahin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

11' Fraport TAV Antalyaspor takımından Hakan Özmert Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

11' Fraport TAV Antalyaspor, Hakan Özmert ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

11' Rachid Ghezzal ile Amilton arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Rachid Ghezzal. Yarı alanın ortalarından Fraport TAV Antalyaspor takımı oyuna başlayacak.

9' Amilton, Necip Uysal tarafından faulle durduruluyor. Fraport TAV Antalyaspor, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

9' Fraport TAV Antalyaspor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Fedor Kudryashov geçiyor.

9' Gökdeniz Bayrakdar ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

8' Beşiktaş takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Necip Uysal.

8' Fraport TAV Antalyaspor takımında Naldo faul yapıyor.

7' Fraport TAV Antalyaspor, Veysel Sarı ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

7' Welinton Silva ile Bünyamin Balcı arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Welinton Silva. Ceza sahası sol çağrazından Fraport TAV Antalyaspor takımı oyuna başlayacak.

6' Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

6' Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

4' Lukas Podolski rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

3' GOL! Josef De Souza takımını öne geçiren golü atıyor.

2' Beşiktaş takımından Georges-Kevin N'Koudou ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.