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STADYUM:
Benteler Arena
HAKEM :
Sascha Stegemann
MAÇ TARİH SAATİ:
03 Jun 2021 | 20:00 | şuan: 20:00
MÖ
Türkiye
Şenol Güneş
Moldova
Roberto Bordin
Türkiye - Moldova Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Türkiye
23
Uğurcan Çakır
4
Çağlar Söyüncü
13
Umut Meraş
2
Zeki Çelik
3
Merih Demiral
5
Okay Yokuşlu
10
Hakan Çalhanoğlu
9
Kenan Karaman
6
Ozan Tufan
11
Yusuf Yazıcı
17
Burak Yılmaz
Moldova
1
Dumitru Celeadnic
5
Veaceslav Posmac
15
Ion Jardan
4
Maxim Potirniche
2
Igor Arhirii
16
Alexandru Antoniuc
22
Vadim Rata
8
Gheorghe Anton
10
Danu Spataru
9
Vitalie Damascan
20
Sergiu Platica
Yedekler
1
Mert Günok
12
Altay Bayındır
22
Kaan Ayhan
15
Ozan Kabak
21
Mert Müldür
18
Rıdvan Yılmaz
14
Taylan Antalyalı
7
Cengiz Ünder
8
Kerem Aktürkoğlu
19
Orkun Kökçü
16
Enes Ünal
20
Halil Dervişoğlu
Yedekler
12
Nicolai Cebotari
23
Igor Armas
3
Vadim Bolohan
17
Alexandr Belousov
6
Daniel Dumbravanu
14
Igor Kostrov
7
Andrei Cojocari
18
Cristian Dros
11
Eugen Oancea
13
Victor Bogaciuc
21
Nicky Clescenco
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Ion Nicolaescu
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