SPOR

CANLI
STADYUM: Benteler Arena HAKEM : Sascha Stegemann MAÇ TARİH SAATİ: 03 Jun 2021 | 20:00 | şuan: 20:00
Türkiye
Türkiye
Şenol Güneş
Moldova
Moldova
Roberto Bordin
  Türkiye - Moldova Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Türkiye

  • 23 Uğurcan Çakır
  • 4 Çağlar Söyüncü
  • 13 Umut Meraş
  • 2 Zeki Çelik
  • 3 Merih Demiral
  • 5 Okay Yokuşlu
  • 10 Hakan Çalhanoğlu
  • 9 Kenan Karaman
  • 6 Ozan Tufan
  • 11 Yusuf Yazıcı
  • 17 Burak Yılmaz

Moldova

  • 1 Dumitru Celeadnic
  • 5 Veaceslav Posmac
  • 15 Ion Jardan
  • 4 Maxim Potirniche
  • 2 Igor Arhirii
  • 16 Alexandru Antoniuc
  • 22 Vadim Rata
  • 8 Gheorghe Anton
  • 10 Danu Spataru
  • 9 Vitalie Damascan
  • 20 Sergiu Platica

Yedekler

  • 1 Mert Günok
  • 12 Altay Bayındır
  • 22 Kaan Ayhan
  • 15 Ozan Kabak
  • 21 Mert Müldür
  • 18 Rıdvan Yılmaz
  • 14 Taylan Antalyalı
  • 7 Cengiz Ünder
  • 8 Kerem Aktürkoğlu
  • 19 Orkun Kökçü
  • 16 Enes Ünal
  • 20 Halil Dervişoğlu

Yedekler

  • 12 Nicolai Cebotari
  • 23 Igor Armas
  • 3 Vadim Bolohan
  • 17 Alexandr Belousov
  • 6 Daniel Dumbravanu
  • 14 Igor Kostrov
  • 7 Andrei Cojocari
  • 18 Cristian Dros
  • 11 Eugen Oancea
  • 13 Victor Bogaciuc
  • 21 Nicky Clescenco
  • 19 Ion Nicolaescu
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Gol Krallığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.