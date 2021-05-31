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STADYUM: Antalya Stadyumu HAKEM : Aliyar Ağayev MAÇ TARİH SAATİ: 31 May 2021 | 20:00 | şuan: 19:47
Türkiye
Türkiye
Şenol Güneş
Gine
Gine
Didier Six
  Türkiye - Gine Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Türkiye

  • 1 Mert Günok
  • 22 Kaan Ayhan
  • 15 Ozan Kabak
  • 2 Mert Müldür
  • 18 Rıdvan Yılmaz
  • 14 Mahmut Tekdemir
  • 21 İrfan Can Kahveci
  • 8 Dorukhan Toköz
  • 16 Enes Ünal
  • 7 Cengiz Ünder
  • 10 Abdülkadir Ömür

Gine

  • 1 Aly Keita
  • 4 Florentin Pogba
  • 2 Pa Konate
  • 13 Mady Camara
  • 5 Saidou Sow
  • 6 Abdoulaye Cisse
  • 12 Ibrahima Conte
  • 10 Morlaye Sylla
  • 19 Mamadou Kane
  • 9 Jose Kante
  • 15 Yakhouba Barry

Yedekler

  • 12 Gökhan Akkan
  • 23 Uğurcan Çakır
  • 13 Umut Meraş
  • 3 Merih Demiral
  • 17 Efecan Karaca
  • 5 Okay Yokuşlu
  • 6 Halil Akbunar
  • 4 Taylan Antalyalı
  • 9 Kenan Karaman
  • 20 Kerem Aktürkoğlu
  • 19 Orkun Kökçü
  • 11 Halil Dervişoğlu

Yedekler

  • 16 Moussa Camara
  • 22 Mohammed Camara
  • 8 Mohamed Camara
  • 18 Ousmane Kante
  • 3 Ibrahima Sory Conte
  • 23 Kamso Mara
  • 14 Ibrahima Camara
  • 21 Demba Camara
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Gol Krallığı
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