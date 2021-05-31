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STADYUM:
Antalya Stadyumu
HAKEM :
Aliyar Ağayev
MAÇ TARİH SAATİ:
31 May 2021 | 20:00 | şuan: 19:47
MÖ
Türkiye
Şenol Güneş
Gine
Didier Six
Türkiye - Gine Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Türkiye
1
Mert Günok
22
Kaan Ayhan
15
Ozan Kabak
2
Mert Müldür
18
Rıdvan Yılmaz
14
Mahmut Tekdemir
21
İrfan Can Kahveci
8
Dorukhan Toköz
16
Enes Ünal
7
Cengiz Ünder
10
Abdülkadir Ömür
Gine
1
Aly Keita
4
Florentin Pogba
2
Pa Konate
13
Mady Camara
5
Saidou Sow
6
Abdoulaye Cisse
12
Ibrahima Conte
10
Morlaye Sylla
19
Mamadou Kane
9
Jose Kante
15
Yakhouba Barry
Yedekler
12
Gökhan Akkan
23
Uğurcan Çakır
13
Umut Meraş
3
Merih Demiral
17
Efecan Karaca
5
Okay Yokuşlu
6
Halil Akbunar
4
Taylan Antalyalı
9
Kenan Karaman
20
Kerem Aktürkoğlu
19
Orkun Kökçü
11
Halil Dervişoğlu
Yedekler
16
Moussa Camara
22
Mohammed Camara
8
Mohamed Camara
18
Ousmane Kante
3
Ibrahima Sory Conte
23
Kamso Mara
14
Ibrahima Camara
21
Demba Camara
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