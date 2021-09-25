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STADYUM: Stamford Bridge HAKEM : Michael Oliver MAÇ TARİH SAATİ: 25 Sep 2021 | 14:00 | şuan: 15:38
51'
0 0
Chelsea
Chelsea
Thomas Tuchel
Manchester City
Manchester City
Josep Guardiola
  Chelsea - Manchester City Canlı Maç Anlatımı
  • 49'
    Rakip yarı alanın ortalarında Timo Werner topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
  • 48'
    Manchester City takımından Kevin De Bruyne şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
  • 48'
    Jack Grealish şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 46'
    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
  • 45'
    Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor
  • 45'
    Manchester City, Phil Foden ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 41'
    Gabriel Jesus önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
  • 39'
    Manchester City takımı Kevin De Bruyne ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Kevin De Bruyne tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
  • 36'
    Kevin De Bruyne ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 35'
    Manchester City, Phil Foden ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 34'
    Manchester City, Phil Foden ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 34'
    Manchester City takımı Rodri ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Rodri tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
  • 31'
    Kevin De Bruyne rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
  • 28'
    Chelsea takımında oyuncu değişikliği; Reece James oyundan çıkarken Thiago Silva oyuna giren isim.
  • 26'
    Kevin De Bruyne ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 25'
    Kevin De Bruyne ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 19'
    Manchester City, Kevin De Bruyne ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 18'
    Chelsea, Marcos Alonso ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 18'
    Chelsea takımı Timo Werner ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Timo Werner tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
  • 17'
    Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Phil Foden için ofsayt bayrağı kalkıyor.
  • 7'
    Phil Foden ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 3'
    Phil Foden ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 1'
    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Chelsea

  • 16 Edouard Mendy
  • 28 Cesar Azpilicueta
  • 2 Antonio Rüdiger
  • 4 Andreas Christensen
  • 3 Marcos Alonso
  • 8 Mateo Kovacic
  • 5 Jorginho
  • 7 N'Golo Kante
  • 24 Reece James 29'
  • 9 Romelu Lukaku
  • 11 Timo Werner

Manchester City

  • 31 Ederson
  • 2 Kyle Walker
  • 27 Joao Cancelo
  • 14 Aymeric Laporte
  • 3 Ruben Dias
  • 17 Kevin De Bruyne
  • 16 Rodri
  • 47 Phil Foden
  • 20 Bernardo Silva
  • 10 Jack Grealish
  • 9 Gabriel Jesus

Yedekler

  • 1 Kepa Arrizabalaga
  • 6 Thiago Silva 29'
  • 21 Ben Chilwell
  • 14 Trevoh Chalobah
  • 17 Saul Niguez
  • 22 Hakim Ziyech
  • 12 Ruben Loftus-Cheek
  • 29 Kai Havertz
  • 20 Callum Hudson-Odoi

Yedekler

  • 13 Zack Steffen
  • 5 John Stones
  • 6 Nathan Ake
  • 25 Fernandinho
  • 26 Riyad Mahrez
  • 80 Cole Palmer
  • 90 Romeo Lavia
  • 7 Raheem Sterling
  • 21 Ferran Torres
Takım
O
Av
P
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