  Chelsea - Manchester City Canlı Maç Anlatımı

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49'
Rakip yarı alanın ortalarında Timo Werner topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
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48'
Manchester City takımından Kevin De Bruyne şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
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48'
Jack Grealish şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
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46'
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
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45'
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor
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45'
Manchester City, Phil Foden ile köşe vuruşu kullanıyor.
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41'
Gabriel Jesus önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
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39'
Manchester City takımı Kevin De Bruyne ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Kevin De Bruyne tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
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36'
Kevin De Bruyne ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.
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35'
Manchester City, Phil Foden ile köşe vuruşu kullanıyor.
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34'
Manchester City, Phil Foden ile köşe vuruşu kullanıyor.
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34'
Manchester City takımı Rodri ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Rodri tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
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31'
Kevin De Bruyne rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
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28'
Chelsea takımında oyuncu değişikliği; Reece James oyundan çıkarken Thiago Silva oyuna giren isim.
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26'
Kevin De Bruyne ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.
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25'
Kevin De Bruyne ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.
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19'
Manchester City, Kevin De Bruyne ile köşe vuruşu kullanıyor.
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18'
Chelsea, Marcos Alonso ile köşe vuruşu kullanıyor.
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18'
Chelsea takımı Timo Werner ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Timo Werner tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
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17'
Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Phil Foden için ofsayt bayrağı kalkıyor.
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7'
Phil Foden ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.
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3'
Phil Foden ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.
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1'
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.