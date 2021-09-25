  Chelsea - Manchester City Canlı Maç Anlatımı

49' Rakip yarı alanın ortalarında Timo Werner topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

48' Manchester City takımından Kevin De Bruyne şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

48' Jack Grealish şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

46' Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45' Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

45' Manchester City, Phil Foden ile köşe vuruşu kullanıyor.

41' Gabriel Jesus önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

39' Manchester City takımı Kevin De Bruyne ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Kevin De Bruyne tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

36' Kevin De Bruyne ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.

35' Manchester City, Phil Foden ile köşe vuruşu kullanıyor.

34' Manchester City, Phil Foden ile köşe vuruşu kullanıyor.

34' Manchester City takımı Rodri ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Rodri tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

31' Kevin De Bruyne rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

28' Chelsea takımında oyuncu değişikliği; Reece James oyundan çıkarken Thiago Silva oyuna giren isim.

26' Kevin De Bruyne ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.

25' Kevin De Bruyne ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.

19' Manchester City, Kevin De Bruyne ile köşe vuruşu kullanıyor.

18' Chelsea, Marcos Alonso ile köşe vuruşu kullanıyor.

18' Chelsea takımı Timo Werner ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Timo Werner tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

17' Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Phil Foden için ofsayt bayrağı kalkıyor.

7' Phil Foden ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.

3' Phil Foden ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.