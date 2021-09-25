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STADYUM: Old Trafford HAKEM : Mike Dean MAÇ TARİH SAATİ: 25 Sep 2021 | 14:00 | şuan: 15:38
48'
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Manchester United
Manchester United
Ole Gunnar Solskjaer
Aston Villa
Aston Villa
Dean Smith
  Manchester United - Aston Villa Canlı Maç Anlatımı
  • 46'
    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
  • 45'
    Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor
  • 45'
    Paul Pogba altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 45'
    Manchester United, Bruno Fernandes ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 45'
    Manchester United takımından Cristiano Ronaldo şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
  • 39'
    Ezri Konsa altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 39'
    Aston Villa takımı Douglas Luiz ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Douglas Luiz tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
  • 34'
    Manchester United takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Luke Shaw çıkıyor ve yerine oyuna giriyor.
  • 29'
    Manchester United takımında Luke Shaw hakem Mike Dean tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
  • 26'
    Manchester United takımından Fred şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 25'
    Manchester United takımı Bruno Fernandes ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Bruno Fernandes tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
  • 25'
    Manchester United takımından Cristiano Ronaldo şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
  • 25'
    Paul Pogba rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
  • 24'
    Bu dakikada Manchester United takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Bruno Fernandes
  • 24'
    Manchester United, Luke Shaw ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 24'
    Paul Pogba önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Paul Pogba tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
  • 17'
    Ceza sahası içinde topla buluşan Matt Targett, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
  • 11'
    Manchester United takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Cristiano Ronaldo tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
  • 9'
    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Luke Shaw
  • 9'
    Manchester United, Luke Shaw ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 8'
    Mason Greenwood önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Mason Greenwood tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
  • 7'
    Hakem Mike Dean yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Mason Greenwood için kaldırdı.
  • 6'
    Manchester United takımı Bruno Fernandes ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Bruno Fernandes tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
  • 2'
    Ceza sahası içinde topla buluşan Raphael Varane, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
  • 1'
    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Manchester United

  • 1 David De Gea
  • 19 Raphael Varane
  • 5 Harry Maguire
  • 23 Luke Shaw 29' 34'
  • 29 Aaron Wan-Bissaka
  • 6 Paul Pogba
  • 17 Fred
  • 18 Bruno Fernandes
  • 39 Scott McTominay
  • 11 Mason Greenwood
  • 7 Cristiano Ronaldo

Aston Villa

  • 1 Emiliano Martinez
  • 30 Kortney Hause
  • 5 Tyrone Mings
  • 3 Matt Targett
  • 4 Ezri Konsa
  • 2 Matthew Cash
  • 7 John McGinn
  • 6 Douglas Luiz
  • 41 Jacob Ramsey
  • 20 Danny Ings
  • 11 Ollie Watkins

Yedekler

  • 22 Tom Heaton
  • 2 Victor Lindelöf
  • 20 Diogo Dalot 34'
  • 31 Nemanja Matic
  • 14 Jesse Lingard
  • 34 Donny Van De Beek
  • 21 Edinson Cavani
  • 9 Anthony Martial
  • 25 Jadon Sancho

Yedekler

  • 12 Jed Steer
  • 18 Ashley Young
  • 19 Marvelous Nakamba
  • 21 Anwar El-Ghazi
  • 10 Emiliano Buendia
  • 36 Lamare Bogarde
  • 33 Carney Chukwuemeka
  • 15 Bertrand Traore
  • 35 Cameron Archer
Takım
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P
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Gol Krallığı
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