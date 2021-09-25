  Manchester United - Aston Villa Canlı Maç Anlatımı

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46'
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
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45'
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor
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45'
Paul Pogba altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
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45'
Manchester United, Bruno Fernandes ile köşe vuruşu kullanıyor.
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45'
Manchester United takımından Cristiano Ronaldo şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
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39'
Ezri Konsa altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
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39'
Aston Villa takımı Douglas Luiz ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Douglas Luiz tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
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34'
Manchester United takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Luke Shaw çıkıyor ve yerine oyuna giriyor.
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29'
Manchester United takımında Luke Shaw hakem Mike Dean tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
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26'
Manchester United takımından Fred şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
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25'
Manchester United takımı Bruno Fernandes ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Bruno Fernandes tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
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25'
Manchester United takımından Cristiano Ronaldo şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
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25'
Paul Pogba rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
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24'
Bu dakikada Manchester United takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Bruno Fernandes
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24'
Manchester United, Luke Shaw ile köşe vuruşu kullanıyor.
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24'
Paul Pogba önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Paul Pogba tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
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17'
Ceza sahası içinde topla buluşan Matt Targett, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
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11'
Manchester United takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Cristiano Ronaldo tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
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9'
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Luke Shaw
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9'
Manchester United, Luke Shaw ile köşe vuruşu kullanıyor.
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8'
Mason Greenwood önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Mason Greenwood tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
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7'
Hakem Mike Dean yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Mason Greenwood için kaldırdı.
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6'
Manchester United takımı Bruno Fernandes ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Bruno Fernandes tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
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2'
Ceza sahası içinde topla buluşan Raphael Varane, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
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1'
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.