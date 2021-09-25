  Manchester United - Aston Villa Canlı Maç Anlatımı

46' Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45' Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

45' Paul Pogba altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

45' Manchester United, Bruno Fernandes ile köşe vuruşu kullanıyor.

45' Manchester United takımından Cristiano Ronaldo şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

39' Ezri Konsa altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

39' Aston Villa takımı Douglas Luiz ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Douglas Luiz tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

34' Manchester United takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Luke Shaw çıkıyor ve yerine oyuna giriyor.

29' Manchester United takımında Luke Shaw hakem Mike Dean tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

26' Manchester United takımından Fred şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

25' Manchester United takımı Bruno Fernandes ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Bruno Fernandes tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

25' Manchester United takımından Cristiano Ronaldo şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

25' Paul Pogba rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

24' Bu dakikada Manchester United takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Bruno Fernandes

24' Manchester United, Luke Shaw ile köşe vuruşu kullanıyor.

24' Paul Pogba önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Paul Pogba tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

17' Ceza sahası içinde topla buluşan Matt Targett, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

11' Manchester United takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Cristiano Ronaldo tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

9' Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Luke Shaw

9' Manchester United, Luke Shaw ile köşe vuruşu kullanıyor.

8' Mason Greenwood önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Mason Greenwood tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

7' Hakem Mike Dean yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Mason Greenwood için kaldırdı.

6' Manchester United takımı Bruno Fernandes ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Bruno Fernandes tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

2' Ceza sahası içinde topla buluşan Raphael Varane, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.