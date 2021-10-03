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Stadyum Anfield Hakem Paul Tierney Maç Saati 03 Oct 2021 | 18:00
31'
0 0
Liverpool
Liverpool
Manchester City
Manchester City

Canlı Maç Anlatımı Liverpool Manchester City Canlı Maç Anlatımı

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    28'
    Korner | Liverpool

    Andrew Robertson ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    24'
    İsabetsiz Şut | Manchester City

    Kevin De Bruyne önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Kevin De Bruyne tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    21'
    Ofsayt | Manchester City

    Phil Foden rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

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    19'
    İsabetsiz Şut | Manchester City

    Manchester City takımından Phil Foden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    19'
    Korner | Manchester City

    Jack Grealish ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    17'
    Korner | Manchester City

    Phil Foden ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    15'
    Engellenen Şut | Manchester City

    Manchester City takımı Jack Grealish ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Jack Grealish tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    8'
    Engellenen Şut | Liverpool

    Ceza sahası içinde topla buluşan Mohamed Salah, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    7'
    Korner | Liverpool

    Liverpool, James Milner ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    3'
    Ofsayt | Manchester City

    Rakip ceza sahasının yayında Phil Foden topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Liverpool Manchester City Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Liverpool Liverpool
0 0 %
Manchester City Manchester City
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
1
2
Kurtarış
1
0
Korner
2
2
Faul
1
3
Ofsayt
0
2
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Liverpool Manchester City Maç Kadroları

Liverpool Liverpool İlk 11

Teknik Direktör: Jürgen Klopp

Manchester City Manchester City İlk 11

Teknik Direktör: Josep Guardiola

Liverpool Liverpool Yedekler

Manchester City Manchester City Yedekler

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