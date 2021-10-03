Andrew Robertson ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.
Kevin De Bruyne önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Kevin De Bruyne tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Phil Foden rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
Manchester City takımından Phil Foden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Jack Grealish ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.
Phil Foden ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.
Manchester City takımı Jack Grealish ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Jack Grealish tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Mohamed Salah, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Liverpool, James Milner ile köşe vuruşu kullanıyor.
Rakip ceza sahasının yayında Phil Foden topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
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Liverpool Manchester City Canlı Maç Anlatımı
Andrew Robertson ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.
Kevin De Bruyne önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Kevin De Bruyne tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Phil Foden rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
Manchester City takımından Phil Foden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Jack Grealish ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.
Phil Foden ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.
Manchester City takımı Jack Grealish ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Jack Grealish tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Mohamed Salah, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Liverpool, James Milner ile köşe vuruşu kullanıyor.
Rakip ceza sahasının yayında Phil Foden topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.