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Stadyum Old Trafford Hakem Anthony Taylor Maç Saati 24 Ekim 18:00
17'
0 2
Manchester United
Manchester United
Liverpool
Liverpool
5' Naby Keita 14' Diogo Jota

Canlı Maç Anlatımı Manchester United - Liverpool Canlı Maç Anlatımı

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    14'
    Gooolll | Liverpool

    GOL! Diogo Jota ile Liverpool farkı 2'ye çıkarıyor.

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    14'
    Asist | Liverpool

    Trent Alexander-Arnold, gol pasını veren isim.

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    5'
    Gooolll | Liverpool

    GOL! Naby Keita takımını öne geçiren golü atıyor.

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    5'
    Asist | Liverpool

    Mohamed Salah, gol pasını veren isim.

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    4'
    İsabetsiz Şut | Manchester United

    Manchester United takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Bruno Fernandes tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Manchester United Liverpool Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Manchester United Manchester United
0 0 %
Liverpool Liverpool
İsabetli Şut
0
3
İsabetsiz Şut
2
0
Kurtarış
1
0
Korner
1
0
Faul
1
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Manchester United Liverpool Maç Kadroları

Manchester United Manchester United İlk 11

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Liverpool Liverpool İlk 11

Teknik Direktör: Jürgen Klopp

Manchester United Manchester United Yedekler

Liverpool Liverpool Yedekler

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