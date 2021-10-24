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Manchester United - Liverpool Canlı Maç Anlatımı
GOL! Diogo Jota ile Liverpool farkı 2'ye çıkarıyor.
Trent Alexander-Arnold, gol pasını veren isim.
GOL! Naby Keita takımını öne geçiren golü atıyor.
Mohamed Salah, gol pasını veren isim.
Manchester United takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Bruno Fernandes tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.