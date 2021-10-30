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Stadyum Tottenham Hotspur Stadium Hakem Stuart Attwell Maç Saati 30 Ekim 19:00
19'
0 0
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
Manchester United
Manchester United

Canlı Maç Anlatımı Tottenham Hotspur - Manchester United Canlı Maç Anlatımı

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    13'
    İsabetsiz Şut | Manchester United

    Fred altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    9'
    Engellenen Şut | Manchester United

    Scott McTominay önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Scott McTominay tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    9'
    Engellenen Şut | Manchester United

    Ceza sahası içinde topla buluşan Edinson Cavani, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    8'
    İsabetsiz Şut | Manchester United

    Edinson Cavani altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    7'
    Korner | Tottenham Hotspur

    Son Heung-Min ile Tottenham Hotspur takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    7'
    İsabetsiz Şut | Tottenham Hotspur

    Giovani Lo Celso, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    6'
    Engellenen Şut | Tottenham Hotspur

    Son Heung-Min rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Tottenham Hotspur Manchester United Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur
0 0 %
Manchester United Manchester United
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
2
4
Kurtarış
0
0
Korner
1
0
Faul
3
3
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Tottenham Hotspur Manchester United Maç Kadroları

Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur İlk 11

Teknik Direktör: Nuno Espirito Santo

Manchester United Manchester United İlk 11

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Yedekler

Manchester United Manchester United Yedekler

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