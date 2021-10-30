Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Tottenham Hotspur - Manchester United Canlı Maç Anlatımı
Fred altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Scott McTominay önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Scott McTominay tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Edinson Cavani, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Edinson Cavani altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Son Heung-Min ile Tottenham Hotspur takımı köşe vuruşu kullanacak.
Giovani Lo Celso, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Son Heung-Min rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.